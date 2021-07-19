Рагозин и Прадо устроили в Екатеринбурге кровавую битву

Михаил Рагозин (слева) и Вагнер Прадо часто шли в жёсткие размены ударами. Фото: Пресс-служба RCC

В Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC: Intro XIV. Зрители, пришедшие в Академию единоборств РМК, увидели десять поединков.

Стартовал турнир с не самых ярких противостояний. В первых боях спортсмены предпочитали больше времени проводить в борьбе, что, конечно, не всегда нравится зрителям: им подавай кровавые бойни. Но при этом даже поединки борцов заканчивались досрочно. Так, Магомедрасул Сайбунов победил удушающим приёмом Ивана Бондарчука, а Валерий Пак – Александра Трескина. Также борцовскую подготовку демонстрировали и девушки. В единственном женском бою вечера (женские бои вообще крайне редко проходят в Екатеринбурге) Ирина Дегтярёва долгое время пыталась провести болевой приём на ногу своей сопернице Наталье Дьячковой, и под конец первого раунда Дьячкова всё же сдалась.

К середине турнира поединки становились всё более зрелищными. Так, в пятой паре вечера Магомедгаджи Сиражудинов оформил самый эффектный нокаут турнира. В середине первого раунда поединка против Максима Усояна Сиражудинов неожиданно для своего оппонента нанёс удар коленом в прыжке в голову и отправил его в нокаут. Зрители высоко оценили технику бойца, даже несмотря на то, что Усоян представлял Екатеринбург.

Но, конечно, самые интересные поединки ждали зрителей в завершении турнира. Так, последние три боя представляли собой российско-бразильское противостояние. Сначала в октагоне сошлись Евгений Игнатьев и Радни Карвальо. Боец из Талицы долгое время доминировал, но бразильский спортсмен справлялся с его натиском. Лишь во втором раунде Евгению удалось подловить соперника левым боковым. Карвальо «поплыл», а Игнатьев нанёс ещё несколько точных ударов, последним из которых отправил бразильца в нокаут под овации публики.

В соглавном событии российский тяжеловес Кирилл Корнилов встречался с бразильцем Роджерсом Соузой. Кирилл очень спокойно начал поединок, раз за разом выбрасывая одиночные удары, которые всегда достигали цели. Соуза вышел на бой без какого-то особо плана, несколько раз попытался сократить дистанцию и нанести серию ударов, но Корнилов легко уходил с линии атаки. И под конец первого раунда Кирилл всё же оформил досрочную победу: всё в таком же неспешном темпе россиянин нанёс несколько точных ударов, после которых Соуза оказался на полу, а рефери остановил поединок.

Но самое яркое событие вечера – поединок бойца уральского клуба «Архангел Михаил» Михаила Рагозина и бразильца Вагнера Прадо. Для этого боя Рагозин поднялся в весовой категории (обычно Михаил выступал в категории до 84 кг, а бой с Прадо состоялся в категории до 93 кг). Вагнер же, напротив, привык к выступлениям в полутяжёлой категории, а иногда и вовсе дрался в тяжёлом весе. Поэтому даже визуально бразилец выглядел значительно крупнее своего оппонента.

Первый раунд Вагнер начал со своих тяжёлых атак, Рагозин принял несколько мощных ударов, и казалось, что бой может закончиться довольно быстро. Однако Михаил неожиданно выбросил джеб, который обескуражил бразильца, и Прадо оказался на полу. Зал буквально взревел от восторга, Рагозин бросился добивать соперника, но сделать этого не смог. Во втором раунде уже Вагнер избивал россиянина, в одном из эпизодов Михаил рухнул у сетки, оказавшись в нокдауне. Хорошая борцовская подготовка дала Рагозину возможность восстановить силы и дожить до конца раунда. На заключительный отрезок боя Михаил и вовсе мог не выйти, так как под глазом у него образовалась большая сечка. Но врач всё же разрешил россиянину продолжить выступление. В третьем раунде Прадо пытался закончить этот бой досрочно, а Михаил мужественно принимал удары на себя, но оставался на ногах. По итогам трёх раундов судьба победителя решалась в судейских записках, и все трое рефери отдали предпочтение бразильскому спортсмену. Наверное, результат справедливый, хотя у самого Михаила после поединка были вопросы к судьям.

– Вы знаете, честно сказать, в первом раунде я считаю, что выиграл. Второй – да, проиграл. У меня возникли мои старые проблемы, но я не буду на них ссылаться, они ни при чём. Это мои проблемы. Но третий раунд, мне кажется, я выиграл, потому что попаданий было больше у меня. Да, он шёл вперёд, но я сделал два перевода, попадал в стойке. Не знаю. У меня большие вопросы к судьям. Нужно разобраться, как могли отдать мой бой, тем более единогласно, – сказал после поединка Михаил Рагозин.

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