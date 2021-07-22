Реванш Яна и Стерлинга неизбежен. В UFC планируют провести бой в октябре

Пётр Ян с чемпионским поясом UFC. Фото: Павел Ворожцов.

Долгожданный реванш между бойцами легчайшего веса Петром Яном и Алджамейном Стерлингом может состояться 30 октября. Об этом заявил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что Пётр Ян, представляющий екатеринбургский клуб «Архангел Михаил», дебютировал в UFC в 2018 году и за два года дошёл до титульного поединка, в котором одолел легенду смешанных единоборств Жозе Альдо и завоевал пояс чемпиона организации в легчайшем весе. Первую защиту титула Ян проводил против американца Алджамейна Стерлинга. Поединок проходил 7 марта, Пётр Ян уверенно выигрывал раунд за раундом, разбирая своего соперника по частям во всех аспектах: и в стойке, и в борьбе. Однако в четвёртом раунде Ян нанёс запрещённый удар коленом, после чего Стерлинг около десяти минут лежал в октагоне и изображал мучительную боль. В итоге Петра дисквалифицировали, а Алджамейна признали чемпионом.

И здесь началось самое весёлое. Сначала Стерлинг, находясь ещё в октагоне, говорил, что не считает себя чемпионом и что готов провести реванш с Яном в ближайшее время. Но затем настрой американца поменялся: уже вечером того же дня Стерлинг вовсю фотографировался с чемпионским поясом на вечеринке по поводу своей победы. А про реванш с Яном он стал говорить совсем в другом русле. Мол, Пётр и правил-то не знает, а сам Алджамейн предпочитает защищать пояс в бою с другими соперниками. Более того, вместо нового поединка американец решил лечь на операцию: якобы вскрылась старая травма, из-за которой он не может полноценно тренироваться и драться.

Ян же всё это время ждал новостей от UFC. Конечно, россиянину хочется как можно скорее вернуть свой пояс. И Дана Уайт даёт понять, что этот бой обязательно состоится, потому что между Стерлингом и Яном есть незавершённое дело. Озвучена дата поединка – 30 октября, а также место его проведения – Абу-Даби. Официально бой ещё не анонсирован, но Стерлинг уже всеми силами пытается его избежать. Так, Алджамейн заявил, что хотел бы провести бой в США, а не в Абу-Даби, за что получил очередную порцию критики от российского бойца.

«Фальшивый чемпион ничего не решает, потому что Дана Уайт знает, что ты первый «чемпион» в истории, который плакал, получая пояс. Ты будешь драться везде, где скажут, нытик. И внутри восьмиугольника ты будешь делать то, что я позволю тебе сделать», – написал Ян в своих социальных сетях.

Если же Стерлинг откажется от поединка с Яном в октябре, то, вероятно, UFC лишит его титула и сделает пояс вакантным. А претендентов на него хватает: чего только стоят Ти Джей Диллашоу (экс-чемпион организации, отбывший двухлетнее отстранение из-за допинга) и Кори Сэндхаген, которые проведут бой между собой на этих выходных. Так что Стерлингу остаётся либо выходить на бой с Яном, что сулит ему потерю пояса (судя по первому поединку), либо отходить в сторону и прослыть не только чемпионом, который завоевал пояс слезами, но и чемпионом, который не захотел защищать свой титул.

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