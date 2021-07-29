Бронза в мощнейшей конкуренции: Нияз Ильясов стал призёром Олимпиады в Токио

Нияз Ильясов с бронзовой медалью Олимпийских игр в Токио. Фото: Пресс-служба ОКР

Второй день подряд в олимпийском турнире по дзюдо за сборную России выступали представители Свердловской области. На этот раз наш регион был представлен и в мужских, и в женских соревнованиях: Нияз Ильясов боролся в категории до 100 кг, а Александра Бабинцева – в категории до 78 кг.

Ильясову повезло с жеребьёвкой: он сразу стартовал со стадии 1/8 финала, хотя некоторые дзюдоисты провели ещё встречи 1/16 финала. В своей первой схватке Нияз встречался с венгром Миклошем Цирьеничем. Ильясов сумел подловить соперника на движении и красивым броском через спину на иппон одержать досрочную победу. А вот в четвертьфинале российскому спортсмену противостоял действующий чемпион мира из Португалии Жорже Фонсека. Борцы встречались между собой в финале чемпионата мира – 2019, и тогда португалец одержал победу. На этот раз реванш взять не удалось. Встреча получилась упорной и дошла до дополнительного времени. В одном из эпизодов россиянин получил рассечение и долгое время перематывал голову у врачей. После этого борцы продолжили поединок, и Фонсека всё же смог провести результативный бросок: после просмотра повтора судьи отдали победу португальцу.

Несмотря на обидное поражение, Ильясов, для которого это были первые Олимпийские игры в карьере, сумел собраться и продолжить борьбу за бронзовую медаль. В утешительной встрече Нияз одолел немца Карла-Рикхарда Фрая и завоевал право выступить в схватке за третье место. Правда, в соперниках был опытнейший грузин, серебряный призёр Игр в Рио, двукратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы Варлам Липартелиани. Грузинский спортсмен занимал первое место в мировом рейтинге, в то время как Нияз – седьмое. Но эта Олимпиада уже не раз доказывала, что рейтинг – лишь цифры. Кто лучше готов здесь и сейчас – тот и побеждает.

Схватка за бронзу получилась очень напряжённой, каждый спортсмен вёл борьбу за захват и не давал сопернику шансов провести бросок. Но ближе к концу встречи Варлам всё же решил рискнуть и сделал попытку броска, к которой Нияз был готов: россиянин сумел провести контратаку, и после просмотра видеоповтора судьи присудили Ильясову ваза-ари. Почти минуту оставалось продержаться Ниязу, грузин обрушил шквал атак, но совершить результативный бросок не сумел. Ильясов преподнёс сенсацию и завоевал свою первую олимпийскую медаль. Да, бронза, но в какой конкуренции! Наш спортсмен, казалось, сам не верит в то, что он победил самого Липартелиани. Слёзы счастья на лице Нияза лишь доказывали, насколько ценна для него эта награда.

– Тяжёлый день, но всё удалось. Было настолько тяжело, чувствовал большую ответственность, поэтому не сдержал эмоций после схватки. Тем более что два месяца назад на чемпионате Европы проиграл именно Варламу Липартелиани, и схватка с ним была для меня принципиальной. Спасибо тренерам, которые настроили после поражения в четвертьфинале. Объяснили, что впереди две схватки, надо потерпеть. Один бы я вряд ли смог правильно настроиться, а благодаря Хасанби Таову это удалось, – приводит слова Нияза пресс-служба ОКР.

Александре Бабинцевой со жребием повезло меньше: она начала турнир как раз со стадии 1/8 финала и столкнулась с сопротивлением Мари Брансер из Демократической Республики Конго. Представительница Свердловской области совершила результативный бросок в начале встречи и дело шло к победе, однако за несколько секунд до гонга Брансер сумела отыграться и перевести борьбу в дополнительное время. Бабинцева всё же добыла победу, совершив ещё один бросок на ваза-ари, однако потратила в этой схватке много сил. Непростой получилась и следующая встреча против представительницы Косово Лорианы Кука. Исход встречи также решился в дополнительное время, и также в пользу нашей спортсменки.

Но за выход в полуфинал Бабинцева встречалась с японкой Сори Хамадой, и чемпионка мира – 2018 не оставила нашей спортсменке шансов. К сожалению, на этом поражения Александры не закончились: в первой же утешительной встрече свердловская спортсменка уступила бразильянке Майре Агияр и покинула турнир. При этом стоит отметить, что Хамада в итоге выиграла золото, а Агияр – бронзу.

Другие виды Рассказываем о свердловчанах на Играх в Токио. Волейбол. Огненный матч на групповом этапе выдали женские волейбольные сборные России и Китая. Напомним, что в составе нашей команды в Токио выступают две представительницы «Уралочки» – Ксения Смирнова и Дарья Пилипенко. Россиянки здорово начали матч, уверенно забрав первый сет. Во второй партии наши волейболистки также лидировали в счёте, однако сборная Китая переломила ход встречи, забрала второй сет, а дальше на кураже одержала победу и в третьей партии. В четвёртом игровом отрезке уже нашим волейболисткам пришлось демонстрировать свой характер. Китаянки вели в несколько мячей и были близки к тому, чтобы завершить встречу в свою пользу (были даже матчболы), но сборная России вытащила четвёртый сет и сравняла счёт в матче – 2:2. На тай-брейке долгое время команды шли ровно, однако затем россиянки сумели уйти в отрыв и одержать волевую победу – 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12). На данный момент российская сборная располагается на третьей позиции, имея в своём активе пять очков (победы над Аргентиной и Китаем, поражение от лидирующей Италии). Следующий матч наша команда проведёт в субботу, 31 июля, соперник – сборная США. Плавание.Дарья Устинова на 200-метровке на спине не смогла пробиться в полуфинал. Она заняла 22-е место в квалификации. Анастасия Кирпичникова прошла в финал на дистанции 800 метров кролем с пятым временем. Ни Валерия Саламатина (эстафета 4х200 м вольным стилем), ни уроженка Екатеринбурга Мария Темникова (200 м брассом) не смогли побороться за награды в своих дисциплинах. Стрельба из лука. Ксения Перова пробилась в 1/8 финала индивидуального турнира. Сегодня она будет стрелять в паре с Депикой Кумари из Индии за выход в четвертьфинал. Конный спорт. Александра Максакова стала 10-й в группе «С» квалификации олимпийской выездки. Она (и её конь Бодженгельс) не прошли в финал. Спортсменка не сумела выйти в финал и в командной выездке. Бадминтон. Иван Созонов (уроженец Свердловска) в паре с Владимиром Ивановым проиграли две партии группового этапа (датчанам и японцам) и выиграли у нигерийской пары – 2:0 (21:8, 21:10). Однако одна победа не позволила им выйти в следующую стадию из группы «B». Пулевая стрельба. Уроженец Лесного Владимир Масленников пробился в финал в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, но занял там 8-е место. Также Владимир выступил в паре с Анастасией Галашиной в микст-турнире по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Они не смогли пробиться в финал, заняв пятое место по итогам второй квалификации.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».