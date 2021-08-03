Российский борец Муса Евлоев завоевал "золото" в греко-римской борьбе на Олимпиаде

Муса Елоев стал лучшим в весовой категории до 97 кг. Фото: с сайта Олимпийского комитета России

Российский борец Муса Евлоев выиграл золотую медаль в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио. Он стал лучшим в весовой категории до 97 кг.

Евлоев победил обладателя "золота" Игр-2016, представителя Армении Артура Алексаняна со счётом 5:1. Армянский борец стал вторым и завоевал "серебро". Бронзовые медали завоевали поляк Тадеуш Михалик и иранец Мохаммад Хади Сарави.

Награда Мусы Евлоева стала 52-й медалью в копилке российской сборной. Всего у наших спортсменов 13 золотых наград, 21 серебряная и 18 бронзовых. Мы вернулись на пятую строчку в общем медальном зачёте и обогнали Великобританию.

Напомним, последние золотые медали принесли нам теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв. Они стали олимпийскими чемпионами в миксте.