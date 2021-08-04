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4 августа 2021, 12:50

Единственную российскую каратистку на Олимпиаде в Токио сняли с соревнований

Анна Чернышёва

Анна Чернышёва стала единственной в олимпийской сборной РФ, у кого подтвердился COVID-19. Фото: Федерация каратэ России в Instagram

Каратистка Анна Чернышёва стала первой спортсменкой в составе олимпийской сборной России заразившейся коронавирусной инфекцией. Неприятный диагноз был подтверждён контрольным тестом.

Мастер спорта международного класса Анна Чернышёва из Самарской области. Она является единственной представительницей России в карате на Олимпиаде в Токио. Из-за положительного теста на COVID-19 наша страна осталась без надежд на медаль в этом виде спорта. Об этом сообщает пресс-служба Федерации карате России.

«Наша каратистка Анна Чернышёва не сможет выступить на Олимпиаде! Её обязательный для всех участников Игр тест на СOVID-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест… Анна, в любом случае спасибо тебе за олимпийскую лицензию для России! Ты и твой тренер Александр Юдин прошли огромный путь к Играм и сделали всё, что было в ваших силах. Мы понимаем, как тебе сейчас нелегко и очень хотим поддержать, всей федерацией! Восстанавливайся, возвращайся, ждём тебя на татами с яркими, как ты умеешь, поединками и новыми победами!» - говорится в сообщении на странице федерации в Instagram.

Турнир по карате на Олимпиаде пройдёт с 5 по 7 августа.

Отметим, что 1 августа президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил в ходе пресс-конференции заявил, что ни одного случая заражения коронавирусом среди российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио не выявлено, передаёт ТАСС.

Сюжет

Летние Олимпийские игры в Токио
Следим за свердловскими спортсменами на XXXII летней Олимпиаде в Японии.

Областная газета Свердловской области

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