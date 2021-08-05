Российский боксёр Альберт Батыргазиев принёс России 15-е золото на Олимпиаде

Российский боксёр Альберт Батыргазиев завоевал золотую медаль. Его награда стала 15-м золотом в копилке нашей сборной.
Он победил в весовой категории до 57 кг. В финале Альберт Батыргазиев одолел американца Дьюка Рэгана со счётом 3:2. По раздельному решению судей, наш соотечественник оказался сильнее боксёра из Америки.
Это первое золото российских боксёров на этой Олимпиаде и 15-е в копилке российской сборной.
Сейчас Россия продолжает удерживать 5-ю строчку в медальном зачёте. У нас 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых медалей. Всего российская сборная завоевала на Олимпийских играх в Токио 55 наград.
Напомним, вчера дуэт наших синхронисток Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной взял золото за произвольную программу.
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