Борец вольного стиля Завур Угуев принёс сборной России 16-е золото Олимпиады

Наш соотечественник одолел в финале спортсмена из Индии. Фото: Федерация спортивной борьбы России

Российский борец вольного стиля Завур Угуев завоевал золото Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 кг. В финале он одолел Кумара Рави из Индии со счётом 7:4.

В рамках олимпийского турнира россиянин одержал победы над американцем Томасом Гилманом, узбекистанцем Гуломжоном Абдуллаевым и иранцем Резу Атринагарчи.

26-летний Завур Угуев является двукратным чемпионом мира (2018, 2019). На его счету также серебро и бронза чемпионатов Европы и бронза Европейских игр.

Сейчас российская олимпийская сборная вернулась на пятое место в неофициальном медальном зачёте Олимпийских игр (16 золотых, 21 серебряная, 19 бронзовых наград). Лидерство остаётся за командой Китая (33–24–16), на втором месте США (27–34–26), на третьем — Япония (21–8–14), на четвёртом — Австралия (17–4–18).

Как писала «Областная газета», 15-ю золотую медаль Игр в Токио в копилку российской сборной положил боксёр Альберт Батыргазиев. В финале он победил американца Дьюка Рэгана в весовой категории до 57 кг со счётом 3:2. По раздельному решению судей, наш соотечественник оказался сильнее боксёра из США.

Напомним, вчера дуэт наших синхронисток Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной взял золото за произвольную программу.

Читайте также:

Единственную российскую каратистку на Олимпиаде в Токио сняли с соревнований.

Гимнасты увезли из Токио восемь медалей.