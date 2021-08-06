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6 августа 2021, 17:15

Россиянин Заурбек Сидаков завоевал золото в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио

Заурбек Сидаков

Заурбек Сидаков принёс нашей сборной 17-ое золото. Фото: официальная группа Федерации спортивной борьбы России в "Вконтакте"

Представитель российской сборной Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль Олимпийских игр в вольной борьбе. Он стал победителем в весовой категории до 74 кг.

В финале со счётом 7:0 он победил представителя республики Беларусь - Магомедхабиба Кадимагомедова, который в свою очередь получил серебряную медаль. Бронзу завоевали американец Кайл Дейк и Бекзод Абдурахмонов из Узбекистана.

Заурбек Сидаков принёс сборной 17-ое золото в копилку олимпийской сборной России. Сейчас Россия занимает пятое место в медальном зачёте. На счету команды также 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Суммарно российская сборная завоевала 62 медали.

Напомним, 16-е золото Олимпиады сборной России принёс борец вольного стиля Завур Угуев.

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