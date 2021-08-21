Уральский боец смешанного стиля Пётр Ян подписал контракт на бой UFC

Турнир пройдёт 30 октября в Абу-Даби. Фото: Павел Ворожцов

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян подписал контракт на бой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Схватка состоится в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267, который намечен на 30 октября.

Он сразится с Алджамейном Стерлингом за чемпионский пояс UFC. Об этом спортсмен написал в своем Twitter. «Подписано соглашение о бое на UFC 267. Пора вернуть то, что принадлежит мне. На этот раз никаких игр с моей добычей», - сообщил он.

Напомним, 7 марта Пётр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). Уралец выполнил запрещённый удар и лишился титула чемпиона организации, который завоевал годом ранее.

Подробнее об этом «Областная газета» писала в статье «Колено Яна и слёзы Стерлинга: как российский чемпион потерял свой пояс».

Добавим, 10 марта Пётр Ян покинул топ-10 сильнейших бойцов UFC.