На первенстве Европы по боксу у свердловчанок две награды

Снежана Кузнецова (слева) и Валерия Рыжова. Фото: ЦСП спортивных сборных команд Свердловской области

Две медали – золото и серебро – завоевали юные свердловские боксёры на первенстве Европы, которое прошло в Боснии и Герцеговине.

Воспитанницы секции бокса Краснотурьинской спортивной школы олимпийского резерва Снежана Кузнецова (44 кг) и Валерия Рыжова (51 кг) внесли свой вклад в медальную копилку сборной.

Снежана завоевала золото, победив украинку Ульяну Овсепян: в третьем раунде бой был остановлен судьёй ввиду явного преимущества. Валерия Рыжова в финале раздельным решением судей уступила чешке Виктории Жилковой и стала обладательницей серебряной награды.

Всего российские боксёры завоевали 28 наград (19 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых) и заняли первую строчку в общекомандном медальном зачёте.