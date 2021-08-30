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Спорт / Единоборства
30 августа 2021, 17:25

Свердловчанин Артур Хапцев стал чемпионом мира по пляжному самбо

Сборная по самбо

Также он стал чемпионом в командном зачёте. Фото: пресс-служба Федерации самбо Свердловской области

Свердловчанин Артур Хапцев, представляющий верхнепышминский Клуб самбо УГМК, стал двукратным победителем чемпиона мира по пляжному самбо. Он завоевал высшую награду в личном турнире и в командном первенстве.

Чемпионат мира по пляжному самбо прошёл 28-29 августа в Ларнаке (Кипр). В первый день проходил личный турнир. Артур Хапцев стал лучшим в весовой категории свыше 88 кг. Во второй день он вместе с другими спортсмена из России победил сначала румын, затем украинцев и стал чемпионом мира в командном первенстве, сообщает Федерация самбо Свердловской области.

"Когда я начинал заниматься самбо и дзюдо в Нальчике, мы тренировались недалеко от местного ипподрома, и у нас была пара площадок с песком, где мы отрабатывали отдельные приёмы. Перед чемпионатом мира готовились на базе сборной в обычном режиме, на ковре. Но по договорённости нам разрешали по 5-10 минут побороться в песочной яме для прыжков в длину", - рассказал Артур Хапцев.

Чемпионат мира по самбо на песке проводился в первый раз. В этом виде спорта состязались представители 11 стран: России, Болгарии, Греции, Израиля, Казахстана, Кипра, Румынии, Сербии, Узбекистана, Украины и Южной Кореи.

Областная газета Свердловской области

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