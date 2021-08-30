В Екатеринбурге состоялся юбилейный турнир по кикбоксингу Fair Fight 15

Юбилейный турнир по кикбоксингу Fair Fight 15 прошёл в уральской столице. Фото: пресс-служба Fair Fight.

В Екатеринбурге прошёл турнир по профессиональному кикбоксингу Fair Fight 15. Он состоялся в Академии единоборств РМК, а два главных поединка (всего их было 13) стали титульными.

В соглавном событии турнира за вакантный пояс Fair Fight в полусредней весовой категории (до 77 кг) встречались Максим Сульгин и Жора Акопян. Интересно, что Акопян узнал о бое за несколько дней, так как Сульгин должен был драться с представителем Турции, однако турок не смог принять участие в поединке. Бой получился очень близким, все пять раундов соперники обменивались жёсткими атаками, поэтому и судьям было трудно выявить сильнейшего. Два рефери отдали предпочтение Сульгину, три – Акопяну, который стал новым чемпионом организации.

А в главном поединке вечера – за титул в лёгкой весовой категории (до 70 кг) – сошлись екатеринбуржец Мамука Усубян и словак Милан Палес. Усубян проводил первую защиту своего пояса. Милан является действующим чемпионом голландского промоушена Enfusion Kickboxing и впервые дрался в России. Усубян владел преимуществом на протяжении всех пяти раундов, разбирая своего соперника, и в итоге одержал победу единогласным решением судей.

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