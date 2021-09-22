Бой Цзю-Курбанов откладывается. Тим подерётся в Австралии, Магомед - в Екатеринбурге

Фото: Пресс-служба RCC Boxing Promotions

Екатеринбургский боксёр Магомед Курбанов и сын легендарного уральского боксёра Кости ЦзюТим Цзю, выступающие в одной весовой категории (в первом среднем весе), определились со своими следующими соперниками. Увы, увидеть их очное противостояние поклонникам бокса вновь не удастся.

Ситуация в первом среднем весе очень непростая. Тремя титулами чемпионата мира (WBC, WBA и IBF) владеет Джермелл Чарло, одним (WBO) - Брайан Кастаньо. В июле они провели объединительный поединок, который завершился вничью. Каждый остался при своём: у Чарло по-прежнему три пояса, у Кастаньо - один. И, безусловно, после такого равного боя должен последовать ещё один, ведь боксёры так и не выявили сильнейшего. О реванше стороны пока не договорились, и это сильно влияет на дивизион.

Дело в том, что по линии WBO выступают сразу несколько сильных боксёров, желающих оспорить титул Кастаньо. Среди них - первый номер рейтинга Тим Цзю, который недавно был признан обязательным претендентом на бой за титул, а также второй номер рейтинга Магомед Курбанов. Оба идут на внушительных сериях побед (у Цзю рекорд 19-0, у Курбанова - 22-0), и оба, безусловно, достойны биться за титул. Вот только Кастаньо не собирается в ближайшем будущем защищать свой пояс, он ищет возможности провести реванш с Чарло.

Таким образом, у Цзю и Курбанова было три варианта дальнейшего развития событий. Первый - просто ждать завершения саги Чарло-Кастаньо для того, чтобы претендовать на титульный поединок. Но кто знает: может быть и второй объединительный бой будет близким и боксёры заговорят о трилогии. Тогда российским спортсменам придётся сидеть без боёв довольно долго. Второй - провести поединок между собой. Отличная вывеска, отличный бой. И, наверное, Курбанов был бы не против такого поединка, вот только Тим и его команда рисковать своим положением не хотят. Цзю - обязательный претендент, и ввязываться в бой с Курбановым сейчас для него нет особого смысла. Нет, смысл, конечно, есть: спортивный. Доказать своё превосходство, свои амбиции. Но Цзю, помимо "нолика" в графе поражений, есть что терять: его положение. В случае поражения от Курбанова именно Магомед станет обязательным претендентом на титул. Сейчас бокс - это не только спорт, это ещё и бизнес. И команда Цзю во главе с Костей это понимает.

Именно поэтому Тим выбрал третий вариант - бой с альтернативным оппонентом. Цзю проведёт поединок против японца Такеши Иноуэ. Такеши занимает седьмую строчку в рейтинге WBO и не имеет каких-то особых достижений в карьере. Он один раз дрался за пояс WBO, но проиграл по всем фронтам. Бой Цзю и Иноуэ пройдёт в Австралии 17 ноября. К слову, Тим ещё ни разу в карьере не выбирался за пределы Австралии.

Курбанову также пришлось искать нового соперника, чтобы не засиживаться и быть активным. В своём последнем поединке он победил экс-чемпиона мира из Великобритании Лиама Смитта, который на данный момент занимает пятую строчку (до боя с Магомедом был вторым). Теперь же Курбанов встретится с ещё одним экс-чемпионом мира - бразильцем Патриком Тейшейрой, который располагается на четвёртой строчке рейтинга. Их поединок намечен на 11 декабря в Екатеринбурге. Таким образом, противостояние Цзю и Курбанова вновь отложено. Но Магомед рассчитывает на то, что в 2022 году они всё же сойдутся в ринге.

- Моё желание стать чемпионом мира ни на грамм не убавляется, а только стремительно прибавляется. Бой с Тимом Цзю реален. Если мы оба будем активными боксёрами, то этот бой случится в течение года-полутора. Сейчас WBO сделала Цзю обязательным претендентом, а я буду следующим. Да, мы можем сидеть и ждать развития событий, но не хотим этого, поэтому сейчас будем боксировать с Патриком Тейшейрой, который располагается на четвёртой строчке. Хотим ещё больше укрепить наши позиции», — приводит слова Магомеда Курбанова пресс-служба RCC.