Свердловские дзюдоисты завоевали пять медалей чемпионата России

Свердловчанка Яна Полякова (в белом) проводит бросок в одной из своих схваток Фото: Пресс-служба ФДР

В Майкопе прошёл чемпионат России среди мужчин и женщин по дзюдо. В течение нескольких дней спортсмены соревновались не только в личных, но и в командном турнирах.

В национальном чемпионате по дзюдо не всегда принимают участие члены сборной России. Тем более что этот календарный год выдался для них максимально насыщенным: и турниры Большого шлема, и чемпионат мира, и, конечно, Олимпийские игры в Токио. Поэтому чемпионат России – отличный шанс для молодых спортсменов проявить себя и заявить о себе.

В первый день чемпионата России свердловские спортсмены, представленные во всех весовых категориях, уже сумели завоевать награды. Так, в соревнованиях у женщин в категории до 70 кг победительницей стала Яна Полякова. Три года назад Яна выигрывала чемпионат России в категории до 63 кг, сейчас екатеринбурженка выступает в новом для себя весе.

– В этом году решила на вес выше перейти. У меня ещё недобор, было тяжеловато, ощущается разница. За счёт характера, усиленных тренировок, настроя и уверенности в себе я выиграла, – рассказала Яна Полякова.

Характер свердловской спортсменки особенно проявился в финальной схватке, где ей противостояла очень неудобная соперница Эльвира Донцова. Но Полякова сумела победить и стать двукратной чемпионкой страны.

– Она проявила характер воина. У неё было много схваток, что называется, на зубах, и она эти зубы показывала, – рассказал старший тренер женской сборной России Виталий Макаров. – В финале Яне досталась очень неудобная соперница, высокая, с длинными руками. Мы даже думали, что Донцова победит, но Полякова показала, что свою победу не отдаст.

В категории до 66 кг у мужчин бронзовую медаль завоевал свердловский спортсмен Мулораджаб Халифаев. В третьем круге он уступил Иману Султанову, но затем через утешительные встречи добрался до схватки за бронзу и победил в ней. Кстати, в этой же категории выступал и двукратный чемпион России из Екатеринбурга Сахават Гаджиев, но остался без наград.

Во второй соревновательный день свердловчане вновь завоевали золото. В категории до 63 кг у женщин титул чемпионки страны защитила представительница нашего региона Камила Бадурова. В финале она одолела бронзовую медалистку чемпионата Европы Екатерину Валькову, хотя по ходу встречи Камила уступала своей сопернице.

Ещё две медали в копилку сборной Свердловской области принесли Карина Ефимова (до 52 кг) и Мирзо Шукориев (до 90 кг). Молодая Ефимова в финале турнира уступила двукратной чемпионке страны Анастасии Поликарповой и завоевала серебро, а Шукориев уступил в в финале в равной борьбе Давиду Оганисяну, также завоевав серебро.

В заключительный соревновательный день состоялся командный турнир среди округов. Сборная Уральского федерального округа одержала убедительную победу, в финале взяв реванш за прошлогоднее поражение от команды Москвы.

Чемпионат Европы возвращается в Россию 27 ноября в Уфе состоится чемпионат Европы по дзюдо среди смешанных команд. Впервые континентальное первенство в таком формате прошло в Екатеринбурге в 2018 году, тогда сборная Германии стала победителем турнира, а российские дзюдоисты завоевали бронзу. Экспериментальный формат понравился и зрителям, и экспертам, поэтому на следующий год командный чемпионат Европы, который проходил в рамках Европейских игр, состоялся именно в смешанном формате. В 2020 году европейское первенство не проводилось из-за коронавируса, а в 2021 году турнир возвращается в Россию и пройдёт в Уфе. В смешанном формате от каждой сборной выступают по три мужчины (в категориях до 73 кг, до 90 кг и свыше 100 кг) и три женщины (до 57 кг, до 70 кг и свыше 70 кг). В случае равенства побед назначается дополнительная схватка в одной из весовых категорий. Такой формат сделал командный турнир более мобильным, зрелищным и интересным для зрителей. Более того, именно в смешанном формате прошёл и олимпийский командный турнир в Токио.

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