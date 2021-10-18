Самбистки из Свердловской области завоевали четыре медали на первенстве мира в Греции

Девушки завоевали медали разного достоинства. Фото: пресс-служба Федерации самбо Свердловской области

В греческом городе Салоники прошло первенство мира по самбо. Представительницы Свердловской области завоевали три золотых и одну серебряную медали.

Среди юниорок свердловчанки завоевали две награды. Екатерина Цыберт из СШОР по самбо и дзюдо стала лучшей в весовой категории до 59 кг. Она одолела противницу из Узбекистана Азаду Аймуратову. Представительница этой же школы Дарья Речкалова выиграла золото в весе до 80 кг. Она победила самбистку из Украины Валерию Захаревич.

У девушек золото в категории до 54 кг взяла Анастасия Трофимова из екатеринбургской СШ Виктория, а Кристина Дудина, которая выступает за училище олимпийского резерва, завоевала серебро в весе до 50 кг, рассказали в пресс-службе Федерации самбо по Свердловской области.

Некоторые девушки уже не первый раз выигрывают на мировых первенствах. В прошлом году Екатерина Цыберт победила в весовой категории до 56 кг среди юниорок. Также сильнейшей в категории до 70 кг тогда стала Дарья Речкалова, а Кристина Дудина - в весе до 48 кг.