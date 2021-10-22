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22 октября 2021, 19:20

У дзюдоистки Александры Бабинцевой – золото «Большого шлема»

дзюдо

Александра Бабинцева (справа) - в финале "Большого шлема" Фото: Фото: International Judo Federation, IJF

Дзюдоистка Александра Бабинцева, представляющая Свердловскую область, завоевала золотую медаль на парижском «Большом шлеме».

Бабинцева, выступающая в весовой категории до 78 килограммов, в стартовой схватке победила представительницу Монголии Батбаяр, а в четвертьфинале – израильтянку Инбар Ланир, которая летом стала бронзовым призёром Олимпийских игр в командном турнире.

Следующей соперницей Александры стала немка Луиза Мальцан (призёр чемпионата мира и Европы), а в финале Бабинцева встретилась с Рикой Такаяма из Японии. Многократная обладательница десяти наград турниров мировой серии не смогла перебороть россиянку и довольствовалась серебром.

Александра Бабинцева стала третьей в истории российской дзюдоисткой после Натальи Кузютиной (2009) и Елены Иващенко (2010) – обладательницей парижского золотого «Большого шлема».

Напомним, что «Большой шлем» – топ-турниры мировой серии – IJF World Tour – проходящей под эгидой Международной федерации дзюдо с 2009 года.

Областная газета Свердловской области

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