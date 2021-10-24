Фёдор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона за 106 секунд

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Фёдор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона за 1 минуту 46 секунд. Бой прошёл в Москве.

Этот бой в тяжёлом весе возглавил первый турнир Bellator на территории России, сообщает РИА "Новости". Фёдор Емельяненко отправил Тимоти Джонсона в нокаут после второго размена ударами.

Напомним, это был первый бой Емельяненко с декабря 2019 года. Тогда в Японии он победил 41-летнего американца Куинтона Джексона. Также это был первый поединок

В октябре 2019 года россиянин заявил о завершении карьеры через три боя. Поединок в Японии стал первым в этой тройке, вчерашний бой в Москве - вторым.

В 2018 году Майк Тайсон и Фёдор Емельяненко посетили в Екатеринбурге турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship.