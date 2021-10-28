Пётр Ян готовится вернуть титул чемпиона UFC в Россию

Фото: Павел Ворожцов

Уральский боец, представитель клуба "Архангел Михаил" Пётр Ян готовится к своему третьему титульному поединку в главной лиге мира по смешанным единоборствам - UFC. 30 октября в Абу-Даби он проведёт бой против американца Кори Сэндхагена.

Конечно, этот год должен был сложиться для Петра Яна совсем по-другому. В марте он защищал свой титул в бою против Алджамейна Стерлинга, контролировал ситуацию и вёл бой к победе. Но один запрещённый удар перечеркнул все планы на ближайшее время. Стерлинг устроил комедию: получил пояс Петра, благодаря дисквалификации россиянина, затем лёг на операцию плеча, которое его якобы давно беспокоило, восстанавливался полгода, и всё равно оказался не готов к реваншу даже в конце октября. Странно, что у Алджамейна до сих пор не отобрали пояс: завоевал он его не своими силами, от реванша бегает как легкоатлет...

Но это решение UFC, Петру нашли нового соперника - Кори Сэндхагена, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC. Сэндхаген располагается на третьей строчке рейтинга легчайшего веса (Ян - на первой), свой последний бой Кори проиграл Тиджею Диллашоу, который вернулся после двухлетнего отстранения за допинг. Логичным было бы провести бой Ян - Диллашоу, но Тиджей получил травму и проходит восстановление, поэтому UFC выбрали Кори.

Американец очень нестандартный для легчайшего веса (до 61,2 кг). Он является самым высоким бойцом в этом весе - 180 см. И Ян ещё не встречался в своей карьере со спортсменами такого типажа. Сэндхаген техничен, отлично работает в стойке, активно подключает локти и колени. Но при этом Диллашоу, отсутствовавший в октагоне два года, справился с Кори. Тиджей был далеко не в лучшей форме, но всё равно одержал победу. А Пётр сейчас находится на своём пике и готов забрать свой пояс, чтобы вернуть его в Россию.

Для Яна этот бой крайне важен. Завоевав титул временного чемпиона он может быть независим от Стерлинга. Если Алджамейн и дальше продолжит убегать от реванша, то UFC просто лишит его пояса, а Петра признает полноценным легитимным чемпионом. Да и к тому же Яну не нужно будет концентрироваться только на поединке со Стерлингом: он сможет защищать свой титул в других поединках, например, с тем же Диллашоу.

Но это всё в будущем. Здесь и сейчас - поединок с Кори Сэндхагеном, который также жаждет стать чемпионом UFC. Ян - явный фаворит в предстоящем поединке. На его победу коэффициент у букмекеров 1,3, на победу Сэндхагена - 3,5. Но в клетке может произойти всё что угодно, поэтому Петру нужно отбросить все мысли и настроиться на предстоящий поединок. Как отметил российский боец на пресс-конференции, он абстрагировался от всего и занят подготовкой.

— Я стараюсь минимизировать в день боя контакт с телефоном, интернетом. Только мама, супруга, близкие друзья. Сейчас занят сгонкой веса, вроде всё проходит нормально, но всё равно каждый раз по-разному. Когда-то сложнее, когда-то легче, - сказал Пётр Ян. — Не буду говорить о сильных и слабых сторонах Кори, но он достойный соперник — разносторонний, умеет делать всё. Думаю, в бою я смогу доказать, в каком аспекте буду доминировать.

Бой состоится в ночь с 30 на 31 октября. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал "Рен ТВ", начало - в 23:30 по московскому времени.