Пётр снова первый: Ян вернул себе пояс чемпиона UFC

Пётр Ян со своими супругой и сыном во время объявления результата боя против Сэндхагена Фото: Chris Unger/ UFC/ Zuffa LLC

В Абу-Даби завершился турнир UFC 267, на котором выступал уральский боец Пётр Ян. В поединке за титул временного чемпиона организации в легчайшем весе Ян единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена.

28-летний Ян ждал своего поединка больше полугода, хотя был готов провести бой ещё весной. В последний раз в октагоне Пётр появлялся в марте, тогда он проводил первую защиту своего пояса против Алджамейна Стерлинга. Ян тот бой выигрывал, но в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар. Затем начались страдания Стерлинга, которому присудили победу и отдали пояс Яна. Американец лёг на операцию, долго восстанавливался и в итоге снялся с запланированного на 30 октября реванша.

Яну нашли нового соперника – американца Кори Сэндхагена, бойца крайне неудобного. Кори имеет очень высокий рост для своей весовой категории (180 см в категории до 61,2 кг), хорошо использует локти и колени, разнообразно работает в стойке. Поэтому зрители ожидали от Яна и Сэндхагена яркого поединка.

Кстати о зрителях. Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин организовал для 150 болельщиков из Екатеринбурга самолёт в Абу-Даби. Поддержать Яна прилетели его партнёры по клубу «Архангел Михаил», друзья и знакомые и даже комик Нурлан Сабуров, с которым Ян знаком очень давно. Так что поддержка у Петра была значительная.

Как и ожидалось, спортсмены устроили в октагоне настоящую бойню. С первого же раунда оба бойца активно работали в стойке, разменивались ударами. Ян смотрелся предпочтительнее, больше шёл вперёд и работал первым номером. Но и Кори не оставался в долгу, отвечая на удары Петра своими атаками. К слову, спортсмены установили рекорд дивизиона по нанесённым значимым ударам: у Яна таких было 149, у Кори – 169.

Ян продолжал работать в бешеном темпе, Пётр – один из лучших в UFC в плане функциональной подготовки. Все бои Яна проходят с фантастическим натиском от россиянина, и не все бойцы с этим справляются. Кори заметно подсел в поздних раундах, преимущество Яна стало ещё более очевидным. Пётр продолжал бить соперника, в одном из эпизодов даже послал Сэндхагена в нокдаун, но Кори выстоял до конца. Судьи по итогам пяти раундов отдали победу Петру, который вернул себе пояс чемпиона, пусть на данный момент и временный. После поединка президент организации Дана Уайт признал бой Яна и Сэндхагена поединком вечера, за что оба бойца получили дополнительный бонус – 50 тысяч долларов.

Сомнений в том, что сейчас Ян – главная звезда своего дивизиона нет. Он «переехал» хорошего ударника в стойке и доказал свой высокий уровень. По большому счёту, сейчас в потенциальных соперниках у Петра Алджамейн Стерлинг и Тиджей Диллашоу. Первый продолжает бегать от Яна, но теперь у Алджамейна нет других вариантов, кроме как выйти на реванш. У Яна пояс временного чемпиона, что означает обязательный бой с полноценным чемпионом. Если же Стерлинг вновь сбежит от поединка, то, вероятнее всего, UFC лишит его пояса и поставит титул на кону в поединке Яна с кем-то другим. Из самых вероятных оппонентов – Диллашоу. Экс-чемпион организации, отбывший наказание за употребление допинга, вернулся в клетку и летом победил всё того же Сэндхагена, правда, сделал это менее убедительно: Тиджей одержал победу раздельным решением судей. Сейчас Диллашоу залечивает травму, занимает вторую строчку в рейтинге и стоит вторым в очереди на бой с Яном после Стерлинга. Оба поединка будут интересны для зрителей, и в обоих Ян выглядит фаворитом: на данный момент в легчайшем дивизионе Пётр – самый доминирующий боец.

Комментарий После поединка Пётр Ян принял участие в традиционной пресс-конференции, где ответил на вопросы журналистов. – Какие эмоции после боя? – Сейчас немного опустошён. Но я очень доволен проделанной работой, хорошо что зрителям понравился наш поединок. Кори – отличный боец. Перед поединком у нас не было никаких высказываний в адрес друг друга, всё было с уважением. Но это спорт, и я оказался сильнее. Два месяца не видел семью, они приехали на бой, чему я, конечно, очень рад. Чувствовалась поддержка, много людей прилетели за меня болеть, была ответственность. Но я справился. – В ком видишь главного соперника на сегодня? – На самом деле есть много хороших ребят в дивизионе, с кем можно провести бой. Я не выбираю соперника, дерусь, с кем скажет UFC. С любым, кого организация посчитает достойным соперником, буду драться. Скидывайте контракт и поехали. Стерлинг бегает от меня, я побил его в марте и готов сделать это снова. Диллашоу много болтает по поводу легитимности моего пояса, а сам был пойман на допинге. Я бы и с ним рад провести бой и побить его.

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