Иван Штырков: «Кардинально изменил подготовку к боям»

Иван Штырков одержал вторую победу подряд в лиге ACA. Фото: Absolute Championsip Akhmat

Свердловский боец Иван ШТЫРКОВ провёл свой третий поединок в одной из сильнейших лиг России по смешанным единоборствам – ACA (Absolute Championship Akhmat) . В ярком бою «Уральский Халк» в первом раунде нокаутировал ещё одного представителя Екатеринбурга – Артура Астахова. После поражения от Ясубея Эномото в Екатеринбурге Иван перебрался в новую для себя лигу, и это пошло ему на пользу: сначала Штырков провёл отличный бой с Магомедом Исмаиловым, уступив лишь судейским решениям, а затем победил двух крепких бойцов лиги, и теперь движется к титульному бою.

– Иван, подготовку к поединку вы проходили в Дагестане. Почему именно там?

– Да, ко всем своим трём боям в ACA я готовился в Дагестане. Не знаю, мне понравилось там в самый первый раз, понял, что набираю неплохую форму, особенно благодаря хорошим спарринг-партнёрам (одним из них был действующий боец UFC Магомед Анкалаев.- Прим. «ОГ»), которых там всегда в достатке. Наверное, это самое основное, что нужно для финальной стадии подготовки к поединку. Решил ничего не менять, и вновь отправился в Дагестан.

– Во время подготовки к бою с Астаховым на чём делали акцент? Разбирали ли поединки Артура?

– Лично я не разбирал бои, думаю, мой тренер, конечно, смотрел его поединки и выстраивал работу по подготовке нужным образом. Был общий план на бой, думали, что, если всё плохо будет в стойке, не буду успевать, будет Артур меня доставать, а у него очень хорошая ударная техника, то уйду глубоко в борьбу, навязывать клинч. Плюс делать всё, чтобы пропускать как можно меньше ударов. Но когда бой начался, я понял, что везде успеваю, всё вижу, сам неплохо атакую, поэтому продолжил в стойке. Попробовал побороться пару раз, и то больше для отвлечения внимания. Потому что Артур, я думаю, как и все, считал, что я пойду бороться, основной акцент сделаю именно на борьбе.

– В последних боях вы заметно прибавили в функциональном плане. Что-то изменили в подготовке?

– Я кардинально изменил весь свой тренировочный процесс, не только финальную часть, где были в основном спарринги. Подвожу себя по-другому, тренируюсь по-другому. Ну и, конечно, специальная работа, которая стала преобладающим фактором: работа над техникой, над специальной выносливостью. Всё это даёт свои плоды, наращиваем функционал, организм адаптируется к той работе, которая необходима в клетке.

– Самим боем с Артуром Астаховым довольны? Всё ли получилось?

– Получилось, наверное, даже больше, чем я ожидал. Всегда скептически отношусь к себе, к той работе, которую я проделываю, перестраховываюсь. Где-то недооцениваю себя, переоцениваю противника. С прагматичным настроем выхожу, но в бою стараюсь сделать всё, что готовил, выложиться на полную. В этом бою получилось практически сто процентов того, что мы нарабатывали. И, конечно, доволен результатом, потому что победа над таким оппонентом, как Артур Астахов, дорогого стоит. Один из самых опасных соперников, который был у меня в клетке. Победить такого спортсмена, да ещё и в ударной технике – это многое даёт мне как бойцу.

– На днях объявили, что вы поднялись на третью строчку в рейтинге полутяжёлого веса ACA. Есть мысли о том, что следующий бой будет титульным? И готовы ли к нему?

– Я приму любой бой, который подготовит для меня лига, для этого я здесь и выступаю. Есть матчмейкеры, которые занимаются организацией боёв, они знают, что должно понравиться зрителям. Будет титульный бой – выйдем на титульный, будет рейтинговый бой – выйдем на него. Что касается моей третьей позиции, то у нас в весе на самом деле не так много бойцов, поэтому рейтинг довольно быстро меняется. Но, конечно, то, что я оказался так высоко, радует меня.

– Изначально контракт вы подписывали на четыре боя, три из них вы уже провели. Есть ли какие-то подвижки по поводу продления контракта, подписания нового соглашения?

– Я думаю, конечно, сейчас мой менеджер будет общаться с руководством лиги по поводу переподписания контракта или подписания нового на улучшенных условиях, но уже после моего крайнего боя. Если это будет титульный бой, то выходить на него без дальнейшего контракта не очень грамотно. В идеале – переподписание контракта на улучшенных условиях, и с этим контрактом уже выходить на титульный поединок. Но есть и другой вариант: провести последний бой по старому контракту, но уже иметь новое соглашение, опять же на улучшенных условиях.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».