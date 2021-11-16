Четвёртое золото Уали Куржева

Уали Куржев (слева) провёл на чемпионате мира уверенную схватку против узбекского самбиста. Фото: Алина Грифина/Всероссийская федерация самбо

Свердловский самбист Уали Куржев, представляющий верхнепышминский клуб УГМК, завоевал на чемпионате мира в Ташкенте золотую медаль – четвёртую в своей карьере.

Чемпионат мира в Узбекистане стал первым после важнейшего для мирового самбо события: летом этого года, на 138-й сессии МОК, вид спорта был полноценно признан Международным олимпийским комитетом. В 2018 году самбо получил так называемое «временное признание», а с этого года Международная федерация принята в олимпийскую семью. Это, конечно, открывает для спорта новые перспективы. Возможно, что в будущем самбо попадёт и в программу летней Олимпиады. Это ещё предстоит решать, потому что признание МОК не гарантирует этого автоматически.

Кроме того, на прошедшем чемпионате мира впервые участники соревновались в семи весовых категориях в каждом виде.

32-летний Уали Куржев (весовая категория до 79 килограммов) стал единственным представителем нашего региона на мировом первенстве. В первом круге он одержал победу над юным, но неуступчивым азербайджанским спортсменом Абдуллой Абдуллаевым – 3:0. Затем болевым приёмом был повержен Недир Аллабердыев (Туркменистан), а потом белорус Александр Кокша.

В финале Уали Куржев встречался с местным самбистом Улугбеком Рахмоновым. Рахмонов последние два чемпионата мира входил в тройку лучших до 82 килограммов. В прошлом году он был третьим, в позапрошлом – вторым. Но и в этот раз ему не получилось подняться на высшую ступень пьедестала почёта. Не помогла даже поддержка трибун. Рахмонов начал поединок активно, но Уали быстро сломил его натиск и к финальному свистку лидировал 7:1. Для него это четвёртая золотая медаль чемпионатов мира. Ранее он выигрывал в 2011, 2012 и 2019 годах.

– Главное, было сделать бросок в первые же минуты, что мне, к счастью, удалось, – сказал Уали Куржев. – Потом уже предстояло грамотно довести поединок до финала. Ощущения от победы всегда непередаваемые, хочется возвращаться к ним вновь и вновь, поэтому мотивация и желание быть первым заставляют тебя работать и выкладываться до конца на каждом турнире.

Российская команда заняла первое место в медальном зачёте, завоевав 8 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали. На втором месте самбисты из Узбекистана (3–5–3), на третьем – команда Белоруссии (3–0–5).