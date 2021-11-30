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30 ноября 2021, 18:34

Многократный чемпион мира по боксу будет выступать в Екатеринбурге

Фото: Пресс-служба RCC Boxing Promotions

Фото: Пресс-служба RCC Boxing Promotions

Екатеринбургская промоутерская компания RCC Boxing Promotions объявила о подписании контракта с многократным чемпионом мира по боксу Хорхе Линаресом. Соглашение рассчитано на несколько поединков, первый из которых пройдёт 22 февраля 2022 года.

В активе венесуэльца 53 поединка, в 47 из которых он одержал победы. Линарес впервые завоевал титул чемпиона мира WBC в 2007 году. Тогда он одержал досрочную победу над мексиканцем Оскаром Лариосом. Этот бой стал для Хорхе стартовой точкой — за 13 лет он провёл ещё 14 чемпионских поединков, в которых одержал 10 побед.

Отметим, что венесуэльский боксёр проводил поединок с одним из лучших боксёров планеты - Василием Ломаченко. Линарес уступил в этом бою, но стал первым спортсменом, который смог отправить Ломаченко в нокдаун.

22 февраля Хорхе встретится ещё с одним боксёром RCC Boxing Promotions - Зауром Абдуллаевым. Россиянин владеет поясом WBC Silver, который и будет стоять на кону в предстоящем поединке. Единственное поражение в карьере Заур Абдуллаев потерпел в титульном поединке против непобеждённого чемпиона WBC - Дэвина Хэйни. Кстати, Линарес свой последний поединок проводил как раз против Хэйни, также уступив американцу.

Областная газета Свердловской области

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