Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA в Екатеринбурге в поединке с Умаром Саламовым

Фото: Пресс-служба RCC

Непобеждённый российский боксёр Дмитрий Бивол провёл первый поединок в России впервые за пять лет. Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA в Екатеринбурге, победив Умара Саламова.

Бой полностью проходил по сценарию Бивола. Чемпион контролировал ситуацию во всех раундах поединка, опережал соперника, постоянно наносил удары, несмотря на то, что уступал в габаритах. Саламов пытался достать соперника мощным ударом справа, но хорошее движение Дмитрия не позволяло Умару доносить удары до цели. Бивол раунд за раунд разбирал своего оппонента, не давая шансов своему оппоненту. Публика в КРК "Уралец" поддерживала чемпиона, что придавало дополнительные силы Биволу. В итоге бой завершился судейским решением, все три рефери отдали победу чемпиону: 119:109, 118:109 и 118:110. Таким образом, Бивол вновь защитил свой титул и остался непобеждённым боксёром.

В со-главном событии вечера бокса в Екатеринбурге должен был выступить екатеринбуржец Магомед Курбанов: ему предстоял поединок против экс-чемпиона мира Патрика Тейшейры. Однако в день боя у Курбанова поднялась температура, и бой был отменён.

- Ко мне приехали сотни людей со всей страны, чтобы поддержать меня. Я уже весь бой уже прокрутил в голове, от первого до последнего раунда. Я чувствую себя очень отвратительно и приношу извинения RCC Boxing Promotions. Я уже извинился перед всей командой Тейшейры — я представляю, в каком они состоянии. Несмотря на ситуацию, мы договорились, что бой состоится позже, - сказал Магомед Курбанов.