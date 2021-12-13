Чемпион вернулся на Урал: Дмитрий Бивол провёл защиту титула в Екатеринбурге

Дмитрий Бивол (на фото) в третий раз боксировал в Свердловской области: до этого в 2016 году он выступал в Екатеринбурге, а в 2017-м - в Нижнем Тагиле. Фото: Пресс-служба RCC

В Екатеринбурге прошёл вечер профессионального бокса, который организовывала промоутерская компания RCC Boxing Promotions. Заключительный турнир уходящего года провели не в Академии единоборств РМК, а на масштабной площадке КРК «Уралец». Главным поединком вечера был бой непобеждённого российского чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия БИВОЛА, который защищал свой пояс против Умара САЛАМОВА.

Чемпионский уровень

В Екатеринбурге сделали то, чего не смогли сделать другие российские промоутеры. Дмитрий Бивол не дрался на родине почти пять лет: последний бой в России он провёл в Нижнем Тагиле в феврале 2017 года. После этого Дмитрий выступал в основном в США (по одному бою провёл в Великобритании и Монако), успешно защищая свой титул. И вот российский боксёр вновь провёл свой поединок в Свердловской области, но сейчас в Екатеринбург он вернулся уже в статусе супер-звезды.

Это было видно по количеству федеральных журналистов, прилетевших освещать событие, по тому, что трансляция боя проходила по «Первому каналу» и стриминговому сервису DAZN, по количеству звёздных гостей в Екатеринбурге: в столицу Урала, к примеру, прилетели Александр Поветкин и Денис Лебедев. Ну, и масштаб подготовки к этому событию впечатлял.

Надо сказать, что боя Дмитрия Бивола и Умара Саламова зрителям пришлось изрядно подождать. Дело в том, что трансляция поединка была запланирована на 00:45 по местному времени (так поздно, потому что планировалась и международная трансляция). Вечер бокса начался в 17:00, первые бои проходили довольно быстро. В районе девяти часов вечера был сделан часовой перерыв, в это время зрители свободно гуляли по «Уральцу». Организаторы планировали провести ещё три боя, а затем уже на ринг должен был выйти Дмитрий Бивол. Но из-за того, что соглавное событие вечера было отменено (об этом чуть позже), перед главным боем возник ещё один перерыв, который занял более двух часов. Некоторые зрители уходили по своим делам, кто-то сидел в зале, кто-то гулял по территории «Уральца». Но ожидание было длительным.

В назначенное время Дмитрий Бивол и Умар Саламов появились на ринге, и чемпион показал, почему он является непобеждённым боксёром. Претендент на пояс имел более внушительные габариты, был выше ростом, но никакого преимущества это ему не приносило. Чемпион уверенно забирал раунд за раундом, полностью контролировал ситуацию: он демонстрировал отличное передвижение на ногах, высокую скорость, Умар Саламов иногда просто не успевал реагировать на атаки соперника. В заключительных раундах претендент, понимая, что проигрывает этот бой, стал рисковать, идти в атаку в надежде на нокаут, но Дмитрий Бивол грамотно довёл дело до победы. 118:109, 119:109, 118:110 – все трое судей отдали предпочтение чемпиону, который в очередной раз защитил свой пояс.

Кстати, это не последний бой Дмитрия Бивола на Урале. Чемпион подписал контракт с RCC Boxing Promotions на три поединка, предполагается, что следующие два боя пройдут в Екатеринбурге и Челябинске.

Драма Магомеда Курбанова

Теперь вернёмся к ситуации с соглавным событием вечера. Екатеринбургский боксёр Магомед Курбанов должен был провести бой против экс-чемпиона мира Патрика Тейшейры. Ситуация в первом среднем весе (до 69,9 кг), особенно по версии WBO, непростая. Магомед Курбанов на момент поединка занимал вторую строчку в этом рейтинге, на первой был сын легендарного свердловского боксёра Кости Цзю Тим Цзю. Чемпионом по этой версии является Брайан Кастаньо, который в этом году провёл объединительный поединок с чемпионом по трём другим версиям - Джермеллом Чарло. Бой закончился вничью, и чемпионы раздумывают над реваншем. Ну а для Магомеда Курбанова и Тима Цзю отличный шанс выявить главного претендента виделся в очном противостоянии. Для этого Магомеду нужно было пройти Тейшейру, и тогда особых вариантов у Тима бы не оставалось: либо встреча с кем-то из чемпионов, либо с екатеринбургским боксёром.

Но бой Магомеда Курбанова и Патрика Тейшейры был внезапно отменён. Российскому спортсмену в день поединка стало плохо, но он до последнего момента собирался выйти в ринг. Уже на тейпировании, когда до поединка оставалось несколько часов, у Магомеда поднялась температура до 39 градусов, и его команда снялась.

– Ко мне приехали сотни людей со всей страны, чтобы поддержать меня. Я уже весь бой прокрутил в голове, от первого до последнего раунда. Чувствую себя отвратительно и приношу извинения RCC Boxing Promotions. Я уже извинился перед всей командой Тейшейры — я представляю, в каком они состоянии. Несмотря на ситуацию, мы договорились, что бой состоится позже, – прокомментировал ситуацию сам Магомед Курбанов.