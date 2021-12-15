Чемпионат России по самбо-2022 пройдёт в Верхней Пышме

Фото: Александр Зайцев

Свердловская область весной 2022 года станет центром притяжения лучших самбистов страны. Со 2 по 4 марта в Верхней Пышме состоится чемпионат России.

Наш регион уже не в первый раз принимает национальное первенство. Так, в 2017 году соревнования проходили в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта. Напомним, что чемпионат страны является отборочным турниром на главные международные старты. Победители чемпионата России в каждой весовой категории отправляются на первенство мира в составе национальной команды, а самбисты, занявшие вторые места - на первенство Европы.

А сейчас Верхняя Пышма принимает другой крупный турнир по самбо - чемпионат и первенство Уральского федерального округа. С 14 по 16 декабря во Дворце игровых видов спорта "УГМК" самбисты УрФО борются за путёвки на мартовский чемпионат страны. Свердловская область имеет самое большое представительство - почти по 60 свердловских спортсменов выступают в каждой возрастной категории.