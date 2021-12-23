«Лысый хищник» и «Шторм» подерутся в Екатеринбурге

Магомед Исмаилов вызвал на бой Александра Шлеменко Фото: Пресс-служба RCC

Летом 2022 года в столице Урала состоится один из самых интригующих поединков в российском мире смешанных единоборств. Уроженец Нижнего Тагила Магомед Исмаилов по прозвищу «Лысый хищник» проведёт бой против опытнейшего Александра Шлеменко по прозвищу «Шторм».

Исмаилов приезжал в Екатеринбург на вечер смешанных единоборств в Академии единоборств РМК, чтобы поддержать своего товарища Ясубея Эномото. После завершения всех поединков Магомед вышел в клетку и выступил с речью.

– Я пришёл сюда в поисках человека, бойца, который готов зарубиться со мной в пятираундовой схватке, у которого стальные кулаки. Чисто хочу зарубиться. И как я понял, в этом зале его нет. Он зарекомендовал себя как «рубака». Я пришёл конкретно за ним, – сказал Исмаилов.

Намёк был на Александра Шлеменко, экс-чемпиона одной из крупнейших мировых организаций ММА – Bellator. «Шторм» уже выступал под эгидой RCC в Екатеринбурге, и согласился на вызов Исмаилова, ответив в прямом эфире по видеосвязи.

– Мага, ты такой громкий, что тебя слышно даже в Омске. Весной и осенью я занят, но летом я с удовольствием найду 25 минут, чтобы зарубиться с тобой в этой клетке RCC. Вызов принят, давай, готовься, – сказал Шлеменко.

Как сообщили «Областной газете», поединок Исмаилова и Шлеменко состоится в июле 2022 года. Магомед в своём последнем поединке проиграл нокаутом в реванше Владимиру Минееву. Александр же провёл свой последний бой в октябре, победив единогласным решением судей Артура Гусейнова.

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