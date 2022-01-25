Валерий Стенников: «Наша молодёжь и на взрослом чемпионате может выиграть»

Роман Желтов (в красном) проводит бросок в финале молодёжного первенства России. Фото: Алина Грифина/ВФС

В Кстово (Нижегородская область) завершилось молодёжное первенство России по самбо, в котором принимали участие спортсмены не старше 24 лет. Свердловские самбисты выступили более чем успешно: 11 медалей, пять из которых – золотые.

В мужской части соревнований лучше всего выступили тяжеловесы. В категории до 98 кг не оставил никому шансов представитель верхнепышминского клуба «УГМК» Сергей Кузнецов. В финале он одолел Кирилла Князькова из Москвы и добыл путёвку на Кубок Европы, которая достаётся только победителям первенства России. Продолжил победную серию Кузнецова представитель СШОР по самбо и дзюдо из Екатеринбурга Роман Желтов в категории свыше 98 кг. В решающей схватке он оказался сильнее Ивана Шаволина из Кемеровской области и также завоевал право выступить на Кубке Европы.

У свердловских самбисток золотых медалей оказалось больше, чем у мужчин. В категории до 59 кг не было равных екатеринбурженке Екатерине Цыберт. В октябре 2021 года она выиграла первенство мира среди юниоров, а сейчас добыла путёвку уже на молодёжный Кубок Европы. Ещё одна победительница осеннего первенства мира – екатеринбурженка Дарья Речкалова, стала победительницей турнира в Кстово в весовой категории до 80 кг. Кстати, эта категория стала для свердловчанок особенной: все три призовых места заняли представительницы нашего региона. В финале с Дарьей Речкаловой боролась ещё одна екатеринбурженка Ольга Лихота, которая в итоге заняла второе место, а Ксения Хисматуллина из верхнепышминского клуба «УГМК» стала третьей.

Последнюю путёвку на Кубок Европы для Свердловской области принесла Альбина Чоломбитько. В финальной схватке в категории свыше 80 кг она была сильнее Татьяны Артамоновой из Москвы.

Помимо золотых наград турнира свердловские спортсмены увезли из Нижегородской области и другие медали. В категории до 50 кг до финала добралась представительница Екатеринбурга Екатерина Хасанова, но уступила там Софье Емелюковой из Чебоксар. Бронзовые медали – у Олеси Посылкиной (до 72 кг) и Ивана Луканина (до 79 кг) из СШОР по самбо и дзюдо из Екатеринбурга, а также Глеба Познахирко (98+ кг) из верхнепышминского клуба «УГМК».

Таким образом, сборная Свердловской завоевала 11 медалей, пять спортсменов выступят на Кубке Европы – такого результата не добился больше ни один регион.

– Я считаю, что наши спортсмены выступили достойно, получили наибольшее представительство в сборной среди всех регионов. И это учитывая, что мы не задействовали в турнире наших юниоров и юниорок. Дело в том, что у них по своему возрасту с 30 января по 4 февраля состоится первенство России, тоже в Кстово. Это будет отбор на юниорские первенства мира и Европы, поэтому посчитали, что им лучше отбороться по своему возрасту, а не на молодёжном первенстве. А так, повторюсь, работу выполнили хорошо, почти в каждой категории по медали. Впереди взрослый чемпионат России, который пройдёт с 24 февраля по 1 марта в Верхней Пышме. Думаю, что каждая из победивших на молодёжном первенстве девушек сможет побороться за победу и на взрослом уровне, потенциал есть. Парням пока ещё рано, в мужской части соревнований будет более серьёзная конкуренция, – рассказал «Областной газете» главный тренер сборной Свердловской области, заслуженный тренер России Валерий Стенников.