Титульный шанс Евгения Тищенко

Пресс-служба RCC Фото: Пресс-служба RCC

Екатеринбург вновь станет местом проведения боя за титул чемпиона мира по боксу. 26 марта олимпийский чемпион Евгений ТИЩЕНКО, представляющий RCC Boxing Promotions, разделит ринг с временным чемпионом мира по версии WBA в тяжёлом весе Риядом МЕХРИ.

В конце 2021 года в Екатеринбурге прошёл яркий вечер бокса, главным событием которого стал титульный поединок. Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол проводил защиту против Умара Саламова. Обладатель пояса уверенно победил претендента единогласным решением судей.

2022 год для свердловчан, интересующихся боксом, также начнётся с поединка двух топовых спортсменов. Евгений Тищенко – олимпийский чемпион Рио-2016, после чего решил перейти в профессиональный бокс. Свою карьеру в профессионалах он решил строить в Екатеринбурге, подписав контракт с RCC Boxing Promotions. Дебютировал Евгений в 2018 году, победив техническим нокаутом Уильямса Окандо. После этого Евгений Тищенко одержал ещё семь побед подряд, тем самым заработав свой первый титульный шанс. Однако воспользоваться им он не сумел: в марте 2021 года Евгений потерпел первое поражение, уступив единогласным решением судей Табисо Мчуну. Вернувшись на ринг в сентябре, Евгений закрыл поражение, уверенно разобравшись с известным российским боксёром Дмитрием Кудряшовым. Эффектное выступление принесло Евгению Тищенко ещё один титульный шанс.

В соперниках – бельгиец Рияд Мехри, который также подписал контракт с екатеринбургским промоушеном. У бельгийского спортсмена внушительная профессиональная карьера: 30 побед при одном поражении. Причём единственное поражение Мехри потерпел в поединке с действующим основным чемпионом мира по версии WBA французом Арсеном Гуламиряном. После этого Рияд вернулся на победную серию и сумел завоевать титул временного чемпиона.

Для Евгения Тищенко предстоящий поединок – хороший шанс выйти на бой с Арсеном Гуламиряном. Представитель Екатеринбурга находится в топ-15 сразу по нескольким версиям в своей весовой категории, а победа над Мехри, помимо титула, даст Евгению статус претендента на бой с Арсеном.

– Мы готовы. Как я говорил по истечении какого-то времени после поражения от Мчуну, мы сделали шаг назад, чтобы сделать два шага вперёд. Нам не нужны проходные бои. Я сразу для себя решил, что мне не нужны лояльные соперники. Мне надо доказать, что тогда была случайность. После боя с Мчуну я сделал выводы. Думаю, такого больше не повторится, – отметил Евгений Тищенко после подписания контракта на бой.