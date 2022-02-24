В Верхней Пышме стартует чемпионат России по самбо

Альсим Черноскулов (в синем) уже побеждал на чемпионате России в Верхней Пышме в 2014 году Фото: Пресс-служба ВФС

Завтра в Верхней Пышме начинаются соревнования чемпионата России по спортивному и боевому самбо. В течение четырёх дней сильнейшие спортсмены страны будут бороться не только за медали турнира, но и за путёвки на чемпионаты мира и Европы.

Для Свердловской области это уже пятый чемпионат России по самбо, который принимает наш регион. В Верхней Пышме турнир проходил в 2006 и 2014 годах, а в Екатеринбурге – 2003 и 2017 годах. На предстоящий национальный чемпионат зарегистрировалось более 700 спортсменов со всей страны.

Самбо – один из немногих видов единоборств, где при отборе на международные соревнования действует спортивный принцип. Победители национального первенства во всех категориях будут представлять Россию на чемпионате мира, спортсмены, занявшие вторые места – на чемпионате Европы. Нет никаких тренерских решений, советов, в сборную отбираются только через чемпионат России, поэтому турнир всегда максимально конкурентный и интересный для зрителей.

Чемпионат Уральского федерального округа, который проходил в Верхней Пышме в декабре 2022 года, и на котором разыгрывались путёвки на чемпионат России, прошёл для свердловских спортсменов крайне удачно. Соревнования проводились в 15 весовых категориях (8 у мужчин, 7 у женщин), в 13 из них победы одержали представители нашего региона. И это при том, что основные свердловские спортсмены, чемпионы мира и Европы, в чемпионате округа не участвовали.

– У нас многие опытные взрослые спортсмены уже имели путёвку на чемпионат России. Например, Владимир Гладких, Альсим Черноскулов, Станислав Скрябин: всего двадцать человек. И они, соответственно, не боролись на первенстве округа. Мы специально приняли такое решение, чтобы дать шанс отобраться другим нашим самбистам, менее опытным молодым ребятам, которые сейчас работают на перспективу. Таким образом, мы сумели увеличить наше представительство на чемпионате России, и, соответственно, повысить шансы на медали и путёвки на международные соревнования, – рассказал «Областной газете» главный тренер сборной Свердловской области, заслуженный тренер России Валерий Стенников.

Таким образом, Свердловскую область на домашнем чемпионате России будут представлять более 80 спортсменов. Среди них есть как молодые самбисты, выступающие на юниорских и молодёжных чемпионатах, так и опытные самбисты. Например, зрители верхнепышминского чемпионата России смогут увидеть схватки шестикратного чемпиона мира Альсима Черноскулова. Свою первую медаль на национальном чемпионате Альсим выиграл ещё в 2003 году, став бронзовым призёром. После этого он неоднократно побеждал на чемпионатах России, Европы и мира и является одним из самых титулованных представителей самбо. Несмотря на то что Черноскулову уже 38 лет, он по-прежнему продолжает выступать и бороться за самые высокие места.

– Надо понимать, что за всю свою спортивную карьеру Альсим получал достаточно много повреждений, какие-то старые травмы всё равно так или иначе дают о себе знать. Тем не менее он настроен очень серьёзно: хочет в очередной раз доказать своё мастерство и выиграть чемпионат страны, – отметил Валерий Стенников.

Выступит на турнире в Верхней Пышме и ещё один чемпион мира из Свердловской области – Владимир Гладких. На последних пяти чемпионатах России Владимир занимал второе место, уступая своему принципиальному сопернику – Саяну Хертеку. Трижды Владимир выигрывал чемпионат Европы, а в 2020 году Гладких заменил Хертека на чемпионате мира (Саян заразился коронавирусом) и сумел завоевать золотую медаль. Саян и Владимир вновь будут выступать в одной категории, и их противостояние станет украшением турнира в Верхней Пышме.

Не стоит забывать и про Уали Куржева – четырёхкратного чемпиона мира по самбо, который с недавнего времени представляет Свердловскую область. Он является действующим победителем чемпионатов России и мира, поэтому и на турнире в Верхней Пышме будет одним из кандидатов на золотую медаль в своей категории.

В женской части соревнований у Свердловской области также есть действующие чемпионки России. Олеся Посылкина в категории до 72 кг будет защищать свой титул сильнейшей самбистки страны. Вообще, прошлый чемпионат страны для свердловских спортсменов стал плодотворным: наши самбисты заняли первое общекомандное место среди всех регионов, завоевав одиннадцать наград (две золотые, три серебряные и шесть бронзовых). А на домашнем чемпионате свердловчане будут стараться улучшить этот результат и завоевать как можно больше путёвок на международные турниры.

Календарь 25 февраля мужчины: 58 кг, 71 кг женщины: 50 кг, 59 кг боевое самбо: 64 кг, 79 кг 26 февраля мужчины: 64 кг, 79 кг женщины: 54 кг, 65 кг боевое самбо: 88 кг, 98 кг 27 февраля мужчины: 88 кг, 98+ кг женщины: 72 кг, 80+ кг боевое самбо: 58 кг, 71 кг 28 февраля мужчины: 53 кг, 98 кг женщины: 80 кг боевое самбо: 98+ кг Начало предварительных соревнований – в 10:00. Начало финалов – в 17:00. Турнир пройдёт во Дворце игровых видов спорта УГМК.