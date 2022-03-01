Свердловчанин Станислав Скрябин вернул себе звание чемпиона России спустя четыре года. Фото: Пресс-служба ВФС

В Верхней Пышме завершился чемпионат России по самбо. Свердловские спортсмены улучшили свой прошлогодний результат, завоевав 14 медалей домашнего турнира.

В прошлом году на чемпионате России в Оренбурге представители нашего региона получили 11 наград, но только две из них были золотыми. Главный тренер сборной Свердловской области Валерий Стенников отметил тогда, что хотелось бы больше путёвок на международные турниры (победители чемпионата России отправляются на чемпионат мира, серебряные призёры – на чемпионат Европы). И вот через год на домашнем турнире свердловчане победили сразу в шести весовых категориях.

В первый соревновательный день Екатерина Хасанова из Екатеринбурга пробилась в финал соревнований в категории до 50 кг, где ей противостояла опытная Мария Молчанова – многократная чемпионка мира и Европы. Но Екатерина сумела провести два броска, которые судьи оценили на два балла, и по итогам встречи Хасанова завоевала титул чемпионки России. Вполне могли рассчитывать свердловчане на золото в категории до 58 кг у мужчин, где выступал чемпион мира 2020 года Владимир Гладких. Но он в пятый раз подряд в финале чемпионата России уступил своему принципиальному сопернику – Саяну Хертеку. Третье место в этой категории занял ещё один свердловчанин – Аймерген Аткунов. В шаге от золота остановился верхнепышминец Рамед Гукев в категории до 71 кг: в финале он уступил Шамилю Зилфикарову. А в категории до 59 кг бронзовая медаль досталась екатеринбурженке Гульфие Мухтаровой.

Во второй соревновательный день свердловские самбисты продолжили приносить медали в копилку региона. Вторую золотую медаль завоевал Станислав Скрябин в категории до 79 кг. Он становился победителем чемпионата России в 2018 году, и вот спустя четыре года вернул себе звание лучшего самбиста страны.

В третий день турнира у Свердловской области появилось ещё два чемпиона России. В самой тяжёлой весовой категории у мужчин (свыше 98 кг) победителем стал верхнепышминец Антон Брачёв. В финале ему противостоял Алексей Мерзликин из Пензы, схватка получилась упорной, но свердловский спортсмен оказался сильнее – 2:1. А в категории до 72 кг у женщин не было равных Олесе Посылкиной, которая в финале одолела Тамару Лищенко.

– Я была уверена в себе, предельно сконцентрирована, а Тамара, как мне показалось, подошла к финалу чуть более расслабленной, поэтому хватило пары минут, чтобы, как говорится, её раскачать. Когда повела 3:0, почувствовала, что это мой день, и болевой приём был как бы финальной точкой, – сказала после схватки Олеся Посылкина.

В категории свыше 80 кг у женщин в финале свердловчанок не было, но екатеринбурженка Альбина Чоломбитько сумела завоевать бронзовую медаль турнира.

В заключительный день чемпионата всё внимание зрителей было приковано к категории до 98 кг у мужчин, где выступал самый титулованный свердловский самбист Альсим Черноскулов. 38-летний шестикратный чемпион мира был не единственной звездой своей весовой категории: в этом весе выступали четыре заслуженных мастера спорта, а также семь мастеров спорта международного класса. В первой же схватке Альсим столкнулся с москвичом Денисом Бакановым, который в первом круге турнира победил чемпиона мира 2014 года Дмитрия Елисеева. Черноскулов сначала вёл в схватке со своим соперником, затем проигрывал. За 20 секунд до конца Альсим провёл красивый бросок через бедро на четыре балла, чем вызвал овации зала. Счёт стал 6:5 в пользу свердловчанина, но удержать преимущество опытный самбист не сумел. Баканов за восемь секунд до конца выполнил бросок на четыре балла и победил со счётом 9:6. Увы, не сумел Альсим победить и в утешительной встрече: свердловчанин уступил Дмитрию Елисееву, оставшись без наград турнира. Зато в этой же весовой категории в призы сумел попасть другой представитель нашего региона: Дмитрий Торгашов победил всё того же Елисеева и завоевал бронзовую медаль турнира.

Не обошлось без золотых медалей для Свердловской области и в заключительный соревновательный день. Чемпионские титулы достались молодым и очень перспективным Дамиру Шамсутдинову в категории до 53 кг из КС УГМК (Верхняя Пышма) и Дарье Речкаловой в категории до 80 кг из СШОР по самбо и дзюдо (Екатеринбург). И отметим, что в финале Дарья одолела свою одноклубницу Алёну Прокопенко.

Таким образом, свердловские спортсмены завоевали шесть путёвок на чемпионат мира и три путёвки на чемпионат Европы. Континентальное первенство должно было состояться в Свердловской области, но Международная федерация самбо решила перенести все предстоящие турниры из России, поэтому турнир пройдёт в другом месте. При этом в федерации пока не запретили российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, а значит, мощный десант свердловских самбистов будет готовиться к предстоящим чемпионатам мира и Европы.

Интервью Итоги прошедшего чемпионата России в разговоре с «Областной газетой» подвёл главный тренер сборной Свердловской области заслуженный тренер России Валерий СТЕННИКОВ. – Как оцениваете выступление свердловских самбистов? – В целом мы выиграли и мужской, и женский зачёты по субъектам: Свердловская область показала лучший результат на чемпионате России. Ну и среди округов Уральский федеральный округ занял первое место. Понятно, что дома и стены помогают, поддержка зрителей чувствовалась. За прошедший год у нас произошли довольно серьёзные изменения в сборной области, примерно на 40 процентов обновилась команда. Считаю, что очень хорошо подошли к этому турниру. – Верхнепышминец Владимир Гладких в пятый раз подряд проиграл в финале чемпионата России Саяну Хертеку. Не думаете, что это уже что-то из области психологии? – На самом деле, Вова был готов навязать борьбу, но вмешалась травма ноги. Думаю, будем оперироваться. А вообще, в категории до 58 кг у нас выступал ещё и Аймерген Аткунов, он боролся после двухгодичного перерыва и занял третье место. Могли рассчитывать на свердловский финал в этом весе, но немного не хватило. – Станислав Скрябин вернул себе титул чемпиона России в категории до 79 кг спустя четыре года… – Очень рад за Станислава, он заявил о себе по-новому. И причём показал очень уверенную борьбу – в четвертьфинале, полуфинале и финале победил болевыми приёмами, не оставив своим соперникам никаких шансов. – Ну и, наверное, самое обидное – это выступление Альсима Черноскулова. За несколько секунд до конца первой схватки он вел 6:5. Что произошло? Ведь такой опытный мастер. – Честно, я ему уже предлагал заканчивать с борьбой. В мае ему 39 лет, есть проблемы с позвоночником. Надо бы уже за здоровьем следить. Но он мне говорит: «Я на следующий год всё всем докажу». Посмотрим. Мы ещё с ним поговорим, думаю, что сумею убедить его закончить карьеру. Будет мне помогать, передавать свой опыт другим ребятам. А так, конечно, очень обидно он проиграл. Но главное, что его все поддержали.