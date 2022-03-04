Олеся Посылкина: "Сейчас не смотрят на самбо как на мужской вид спорта. Женская борьба - это тоже интересно"

Фото: Алина Грифина/Пресс-служба ВФС

На этой неделе в Верхней Пышме завершился чемпионат России по самбо. Одной из победительниц турнира стала представительница Екатеринбурга Олеся ПОСЫЛКИНА, ставшая чемпионкой страны в категории до 72 кг.

Самбо Олеся начала заниматься в семь лет, вдохновившись примером старшего брата.

- Я с самого раннего возраста смотрела его соревнования, когда немного подросла, то стала сама проситься в секцию. "Хочу бороться, быть как старший брат", - говорила я. На тренировки принимали с семи лет, и как только мне стукнуло - я оказалась в секции. На самом деле, никаких других видов спорта в моей жизни не было, почти всё время забирали школа, которую я окончила с золотой медалью, и самбо, где приходилось очень много тренироваться. Ну, а если рассматривать какую-то альтернативу, то я бы наверное выбрала плавание, очень люблю воду. В детстве любила рисовать, были мысли о художественной школе, но пришлось выбирать, и я осталась в самбо, - вспоминает Олеся.

Понятно, что в самбо парней гораздо больше, чем девушек. Но, по словам девушки, это не является проблемой.

- Когда я переехала в Екатеринбург, то у нас здесь получился очень дружный коллектив. Парни всегда поддерживают, помогают готовиться к соревнованиям, приходят болеть на трибуны. Самбо вообще подарило мне огромное количество хороших людей, и это очень важный аспект. Надеюсь, что мы сохраним отношения надолго, и будем общаться даже после спортивной карьеры. Все мальчики у нас понимающие, с ними всегда можно поговорить, атмосфера дружеская. Особенно это помогает, когда после каких-то неудачных соревнований опускаются руки, они всегда поддержат и найдут нужные слова.

Но так было не всегда. Случались, конечно, и не совсем приятные моменты.

- Когда училась в школе, ситуация была другой, все предвзято относились ко мне, особенно классе в пятом-шестом. Парни шутили между собой, мол: "Ты аккуратнее с ней, а то она и стукнуть может". Хотя, конечно, это было очень нелогично. Раньше это было непопулярно: девочка в мужском спорте. Но сейчас, спустя время, многие уже не смотрят на самбо как на мужской вид спорта, потому что женская борьба - это тоже очень интересно, и некоторые девочки выступают лучше, чем парни, - добавила Олеся.

Семья всегда поддерживала выбор Олеси. Мама и брат смотрят соревнования в трансляциях и очень переживают.

- Даже когда были тяжелые времена, когда я хотела бросить самбо, мама подходила и говорила: "Давай сейчас потерпим немного, дальше будет легче". Она и на тренировки раньше всегда со мной ходила, и с работы отпрашивалась, чтобы на мои соревнования съездить. Ну, и, брат, конечно, тоже переживает. Думаю, что семья - это то, что меня особенно мотивирует, то, почему я до сих пор в спорте и добилась таких результатов, - рассказала спортсменка.

Олеся хочет оставаться в спорте как можно дольше, представлять регион и страну на международных турнирах.

- Пока что я вижу себя в спорте, дальше, наверное, можно будет подумать о тренерстве, хотя на данном этапе я этот вариант не рассматриваю. Сосредоточена на спортивной карьере. В этом году я заканчиваю университет - РГППУ. В будущем я бы хотела получить ещё одно высшее образование, но уже не связанное со спортом, которое было бы мне интересно.