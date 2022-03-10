Бить или не бить

Пётр Ян стал чемпионом UFC в июле 2020 года, в марте прошлого года потерял свой пояс, а в октябре завоевал титул временного чемпиона Фото: Павел Ворожцов

В ночь с 9 на 10 апреля во Флориде (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В одном из главных боёв вечера выступит уральский боец Пётр ЯН, которого ожидает титульный поединок против американца Алджамейна СТЕРЛИНГА в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). Однако из-за политической обстановки в мире в последнее время многие российские спортсмены были отстранены от международных соревнований, и остаются вопросы: сможет ли Пётр Ян провести бой на территории США и сможет ли решить эту проблему такая крупная коммерческая организация, как UFC.

Меньше месяца остаётся до завершения саги под названием «Реванш Яна и Стерлинга». Бойцы провели свой первый очный поединок ещё в марте 2021 года. Тогда уральский спортсмен владел чемпионским поясом UFC и проводил свою первую защиту. Всё складывалось по сценарию Петра, он контролировал ход поединка, вёл по судейским запискам, но в четвёртом раунде Ян нанёс запрещённый удар коленом в голову соперника. Стерлинг, быстро сообразив, что это может привести к дисквалификации чемпиона, устроил в октагоне театр одного актёра, изображая мучительную боль. После совещания судьи дисквалифицировали Петра и присудили победу Алджамейну, который примеривал свой новый пояс со слезами на глазах.

Интересно, что сразу после боя Стерлинг заявил, что сам недоволен тем, как завершился поединок, и готов дать россиянину незамедлительный реванш, и что полноценным чемпионом он себя не ощущает. Однако уже к вечеру его риторика довольно сильно изменилась: Алджамейн Стерлинг радостно позировал с чемпионским поясом вместе со своими друзьями, отмечая победу, и говорил, что перед реваншем Петру Яну стоит выучить правила.

Уральский боец перенёс поражение (если его можно так назвать) спокойно. Единственное, о чём переживал Пётр – что Алджамейн всеми силами будет избегать реванша. Собственно, опасения сбылись: сначала американец заявлял, что долго восстанавливается после пропущенного запрещённого удара, а затем и вовсе объявил о травме плеча и необходимости операции. В мае Алджамейн Стерлинг был прооперирован, и всё лето продолжал реабилитацию. Реванш был намечен на 30 октября, бой должен был состояться в Абу-Даби, но за месяц до него он снялся: не полностью восстановился после операции – так звучала официальная причина. Пётр Ян провёл 30 октября бой против бойца легчайшего веса Кори Сэндхагена и победил единогласным решением судей, завоевав титул временного чемпиона UFC, поскольку когда чемпион долго не проводит защиту, организация вводит временный пояс.

После долгих перепалок в социальных сетях бойцы подписали контракт на реванш, который должен состояться в ночь с 9 на 10 апреля. Пётр является явным фаворитом в предстоящем поединке: коэффициенты на его победу в разных букмекерских конторах варьируются от 1,2 до 1,3, в то время как на победу Стерлинга коэффициент от 4 до 5. В своём Instagram Пётр Ян написал: «Всё вернётся на свои места». Уральский боец идёт за своим поясом и готов вернуть его домой.

Одна из главных проблем, с которой может столкнуться Пётр Ян в преддверии поединка, связана с политической обстановкой в мире. В последние две недели множество российских спортсменов были отстранены от различных международных соревнований. Здесь стоит сразу оговориться: в большинстве случаев речь шла о санкциях различных федераций. UFC же – коммерческий проект, а её президент Дана Уайт – профессионал своего дела, и если бой Петра Яна и АлджамейнаСтерлинга может принести ему и его организации неплохой доход, то он сделает всё, чтобы этот бой состоялся. Но проблема в том, что если у Петра возникнут проблемы с американской визой, то тут уже Дана Уайт ничем помочь не сможет. 17 февраля Пётр получил новую визу, рассчитанную на три года, но в текущей мировой обстановке это совсем не гарантия того, что Ян сможет попасть в США на поединок.

Дана Уайт пока осторожно высказывается, что будет искать другие варианты, если Яна не допустят до боя. Самым реалистичным видится тот, при котором российского спортсмена в титульном поединке заменит другой боец (главный кандидат – экс-чемпион UFC Ти Джей Диллашоу). Пётр Ян же сохранит за собой статус обязательного претендента на чемпионский бой и встретится с победителем апрельского поединка. Только уже не в США, а, к примеру, на Бойцовском острове в Абу-Даби, где он завоевал свой первый чемпионский пояс, и где не должно возникнуть никаких проблем с визой.

Но пока это только возможные варианты. Бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга анонсирован и должен состояться в ночь с 9 на 10 апреля во Флориде. И хочется верить, что ничто не помешает зрителям увидеть долгожданный реванш между бойцами, в котором Пётр сделает всё возможное, чтобы доказать своё превосходство в легчайшем дивизионе сильнейшей лиги мира – UFC.