Тим Цзю провёл свой первый бой за пределами Австралии

Фото: Скриншот «No Limit Boxing»

Сын легендарного свердловского боксёра Кости ЦЗЮ Тим ЦЗЮ провёл свой очередной поединок на профессиональном ринге. Примечательно, что Цзю-младший впервые выступил за пределами своей родины (сын Константина родился и вырос в Австралии. - Прим. ред.). Непобеждённый Тим встретился с Терреллом ГУШЕ в США и победил единогласным решением судей.

Поединок начался для Цзю не самым лучшим образом: уже в первом раунде американец отправил оппонента в нокдаун. Тим оказался на полу во второй раз в своей карьере, но сумел оправиться и продолжить бой. Гуше доминировал три стартовых раунда, однако затем Тим взял поединок под свой контроль. Цзю выглядел уверенно и сумел победить единогласным решением судей.

Эта победа стала для Тима 21-й на профессиональном ринге, и он до сих пор остаётся непобеждённым боксёром. Цзю-младший занимает на данный момент первую строчку в рейтинге WBO в первом среднем весе (до 69,85 кг). Отметим, что в этой же весовой категории выступает представитель екатеринбургского промоушена RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов, который располагается на второй строчке в рейтинге WBO.