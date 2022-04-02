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2 апреля 2022, 17:03

Уралец Пётр Ян вошёл в топ-10 сильнейших бойцов ММА

Пётр Ян вошёл в топ-10 сильнейших бойцов ММА

Уральский боец по сравнению с прошлым месяцем поднялся на две позиции. Фото: Павел Ворожцов

Боец уральского клуба "Архангел Михаил" Пётр Ян, выступающий в легчайшем весе UFC, вошёл в список лучших по версии MMA Fighting. В ночь на 10 апреля его ждёт бой с американцем Алджамейном Стерлингом, который занимает в этом рейтинге 15-ю строчку.

Топ-10 сильнейших бойцов ММА возглавил чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман. Второе место у новозеландца Исраэля Адесанье, который держит пояс чемпиона в среднем весе, третье — у обладателя пояса UFC в тяжёлом весе, франко-камерунского спортсмена Фрэнсиса Нганну. Уральский боец по сравнению с прошлым месяцем поднялся на две позиции.

"Областная газета" ранее рассказывала, что второй поединок Петра Яна и Алджамейна Стерлинга пытались организовать почти год. В марте прошлого года россиянин проводил защиту своего пояса, вёл в счёте по ходу поединка, но в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом и был дисквалифицирован. В итоге встреча спортсменов состоится в США. Начало основного карда запланировано на 7:00 по уральскому времени 10 апреля.

Областная газета Свердловской области

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