«История, которую нужно закрыть»: Петр Ян готов к реваншу с Алджамейном Стерлингом

Петр Ян в преддверии поединка против Алджамейна Стерлинга. Фото: Пресс-служба UFC

В ночь с субботы на воскресенье в Джексонвилле (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В одном из главных поединков выступит временный чемпион организации в легчайшем весе (до 61,2 кг), представитель уральского клуба «Архангел Михаил» Петр ЯН. Ему предстоит провести реванш против Алджамейна СТЕРЛИНГА.

Перед турниром UFC традиционно устроила пресс-конференцию с участием главных действующих лиц предстоящего события. И Петр, и Алджамейн приняли в ней участие. Несмотря на то, что пресс-конференция проходила в США, местные болельщики приветствовали Петра очень тепло. Все фразы Яна были встречены аплодисментами, в то время как Алджамейна освистывали.

– Я думаю, что здесь собрались реальные болельщики, которые знают, кто здесь настоящий чемпион, – отметил Петр Ян.

Во время пресс-конференции Стерлинг пытался вывести россиянина из равновесия: принес с собой тетрадь с названием «Правила смешанных единоборств», делая отсылку к запрещенному удару Петра в первом поединке, выучил несколько оскорбительных фраз на русском языке, а также постоянно пытался прервать ответы Яна. Однако российский боец был невозмутим.

– Мы все знаем, кто он такой: он клоун. Все, что он хочет, – это продать побольше платных трансляций. Я прибью его в субботу, – сказал Петр Ян.

У российского бойца огромная армия болельщиков. Конечно, поддерживают его и в Екатеринбурге, где Петр живет вместе со своей семьей, а также тренируется. За несколько дней до поединка в столице Урала в поддержку российского бойца прошел флешмоб.

– Шесть тысяч человек устроили совместную зарядку под трек Басты «Стволок за поясок», под который чемпион UFC Петр Ян выходит на свои поединки. В концертном зале «Сима-Ленда» во время тренировки транслировали лучшие моменты выступлений бойца клуба «Архангел Михаил» в UFC, – рассказали в пресс-службе уральского клуба.

В Академии единоборств РМК, где тренируется Петр Ян, организуют трансляцию поединка на большом экране и приглашают всех желающих присоединиться. Поддерживать своего одноклубника будут и другие представители «Архангела Михаила» во главе с Иваном Штырковым. Также за несколько дней до поединка в Екатеринбурге появились рекламные щиты с фотографией Петра и надписью: «Одна команда – одна цель».

Поэтому, даже несмотря на проблемы с отсутствием секундантов, которым не дали американскую визу, Петр явно не останется один. Теперь главное – доказать всем свое преимущество в октагоне. По мнению букмекеров, Ян – явный фаворит в предстоящем поединке, хотя действующим чемпионом легчайшего веса является именно Алджамейн, а Петр – временный чемпион. На победу россиянина коэффициент примерно 1,2, а на победу Стерлинга – 5. В первом бою Ян доминировал в клетке, но был дисквалифицирован. После этого Петр сумел завоевать временный пояс чемпиона, победив крепкого бойца Кори Сэндхагена. Стерлинг же не дрался больше года, перенес операцию и всячески старался избежать реванша с россиянином.

Но в UFC настояли на том, чтобы Алджамейн проводил свою первую защиту титула именно против Яна. В этом противостоянии есть неразрешенный вопрос. Петр нацелен расставить все точки над «i» в предстоящем бою.

– Конечно, для меня важен этот поединок. На кону титул чемпиона. Это история, которую нужно закрыть. Я сфокусирован и настроен одержать победу. Нужно быть хладнокровным, не распыляться на какие-то высказывания или действия. Передаю всем привет, кто за меня переживает, и советую посмотреть предстоящий поединок. Скучно не будет, – сказал Петр Ян.

Турнир UFC 273 пройдет в ночь с субботы на воскресенье. Прямую трансляцию главного карда покажет телеканал «Матч ТВ», начало – в воскресенье, в 07:00 по уральскому времени.