Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов проведут бой в Екатеринбурге в конце августа

Фото: Пресс-служба RCC

Известные российские бойцы Александр ШЛЕМЕНКО и Магомед ИСМАИЛОВ проведут поединок в Екатеринбурге. Сегодня спортсмены подписали контракт на бой, который состоится в августе на турнире RCC 12.

О проведении этого боя стало известно еще в декабре прошлого года, когда уроженец Нижнего Тагила Магомед Исмаилов бросил вызов одному из самых опытных российских бойцов Александру Шлеменко. На счету Александра 75 боев, в которых он одержал 61 победу. Также Шлеменко является экс-чемпионом одной из самых известных лиг смешанных единоборств — Bellator. Исмаилов же провел 21 поединок, в которых одержал 17 побед, в том числе и над известным уральским бойцом Иваном Штырковым.

Исмаилов и Шлеменко подписали контракт на бой, а также встретились лицом к лицу.

— Это мой самый громкий бой в российских промоушенах. Наши с Магой бои ранее были выстроены так, чтобы эта встреча стала такой громкой. Объясню для тех, кто не понимает. Что нас с Магомедом объединяет? Мы с ним выступали в большей степени в России. Мы выбрали этот рынок, мы его раскачали, мы его подняли. И отсюда, извините, конкурентов пока нет, — отметил опытнейший Александр Шлеменко.

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко объяснил, почему громкий поединок Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко пройдет именно на Урале.

— Так сложилось, что Екатеринбург, это, условно, столица единоборств в России. Было очень много мероприятий и дрались такие бойцы, как Дмитрий Бивол, Александр Поветкин, Александр Емельяненко, Сергей Харитонов. Для многих бойцов это уже такой второй дом. И если брать количество турниров, которые мы проводим, что по боксу, что по ММА и кикбоксингу — люди нас уже знают, хотят к нам. Поэтому такой бой мы хотим провести в Екатеринбурге и еще раз доказать, что это реальная столица единоборств, — сказал Николай Клименко.