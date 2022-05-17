Сергей Ковалёв перезапустил карьеру в 39 лет

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Известный российский боксер, экс-чемпион мира по трем версиям, магистр УрФУ Сергей КОВАЛЁВвернулся на профессиональный ринг спустя 2,5 года отсутствия. "Крашер" единогласным решением судей одолел болгарского спортсмена Тервела ПУЛЕВА.

Свой последний поединок до боя с Пулевым Сергей провел в ноябре 2019 года. Тогда он уступил одному из лучших боксеров современности вне зависимости от весовых категорий - Саулю "Канело" Альваресу. После этого у Ковалёва была длительная пауза, связанная в том числе и с двумя положительными допинг-тестами в январе 2021 года. Многие считали, что россиянин уже не вернется на профессиональный ринг.

Но Сергей принял другое решение. Он сменил весовую категорию, и готовился к поединку в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), хотя раньше выступал в полутяжелом весе (до 79,4 кг). И для дебюта Ковалев выбрал не самого простого соперника - Тервела Пулева. Болгарский боксер успешно выступал в любительском боксе, в частности, стал бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне, в полуфинале уступив украинцу Александру Усику. На профессиональном ринге Пулев до боя с россиянином провел 16 поединков, и во всех одержал победы.

Сергей не был фаворитом в поединке, эксперты не особо верили, что 39-летний Ковалёв сумеет успешно дебютировать в новой для себя весовой категории. Но "Крашер" в очередной раз удивил боксерский мир. В бою с Пулевым Сергей взял несколько раундов на раскачку а затем полностью доминировал в ринге. Знаменитый джеб Ковалёва раз за разом достигал цели, Тервел никак не мог приспособиться к манере Сергея. Болгарин делал ставку на мощные удары, Ковалев же старался работать на опережение. При этом именно россиянин раз за разом занимал центр ринга, заставляя соперника двигаться.

Бой прошел всю дистанцию. По итогам десяти раундов все три рефери зафиксировали убедительную победу Сергея Ковалёва - 97:93, 98:92 и 98:92. Россиянин успешно дебютировал в новой для себя весовой категории.

- После такого перерыва было тяжелее чем обычно, но я вернулся, я в порядке. Буду держать форму — отдохну одну неделю и вернусь в зал. И в следующем бою я буду намного лучше, обещаю. На высоком уровне отдыхать более года - это слишком долго. Моему организму это не нравится. Я хочу драться каждые три-четыре месяца, - сказал Ковалев после боя.

В планах у "Крашера" - включиться в чемпионскую гонку; на то, чтобы стать чемпионом мира, он отвел себе два года.

- План был использовать джеб и держаться на дистанции, но я почувствовал, что мне не хватает энергии, чтобы резко бить джеб. Теперь я понимаю, что в бою мне надо быть немного легче, на пять-шесть фунтов, чтобы быть быстрее, - добавил Ковалёв. - Думаю, что для следующего боя мне нужен соперник высокого, но не высшего уровня. Дайте мне еще один бой, а после я буду готов бороться за титул.