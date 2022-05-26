Боксерский дебют Ивана Штыркова отменен. Организаторы не выполнили обязательства по гонорару

Фото: пресс-служба "Архангела Михаила"

Дебют известного бойца Ивана Штыркова в боксе не состоится. "Уральский Халк" должен был разделить ринг с Михаилом Мохнаткиным 27 мая, однако за сутки до боя стало известно о его отмене.

"Боксерский поединок между Иваном Штырковым и Михаилом Мохнаткиным отменен. Иван отказался выходить на официальное взвешивание и сам бой из-за несоблюдения договоренностей со стороны организаторов. Речь идет о совокупности факторов, которые привели к такому решению", — говорится в заявлении пресс-службы команды "Архангел Михаил", которую представляет Иван Штырков.

Как рассказал "Областной газете" источник, знакомый с ситуацией, речь идет о невыполнении контрактных обязательств со стороны организаторов в части гонорара. Отметим, что телеканал РЕН ТВ, который приобрел права на показ турнира, пытался урегулировать возникшую ситуацию и взять обязательства организаторов на себя, однако по обоюдному соглашению с бойцом было принято решение перенести боксерский дебют "Уральского Халка".