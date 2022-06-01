В Верхней Пышме открыли Дворец самбо и единоборств

Фото: Павел Ворожцов

В Верхней Пышме состоялась церемония открытия Дворца самбо и единоборств. Объект был построен в рамках подготовки к Универсиаде-2023.

Дворец представляет собой двухэтажное здание с большим количеством залов для тренировок. Залы есть как с коврами для самбо, так и с классическими татами для занятия другими видами единоборств. В новом объекте уже тренируются воспитанники местных спортивных школ.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор УГМК Андрей Козицын, а также министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт. Они осмотрели спортивные тренировочные залы, после чего поднялись на второй этаж в основной зал. Здесь располагаются ковры для проведения соревнований по самбо, а также трибуны, рассчитанные на 1000 зрителей.

Фото: Павел Ворожцов

— Я очень рад, что мы довели этот проект до конца. Его основной целью является привлечение молодого поколения к занятию спортом, в том числе единоборствами. Не зря Верхнюю Пышму называют столицей самбо: именно здесь появляются спортсмены, которые приносят стране медали международных турниров, — отметил Евгений Куйвашев.

Фото: Павел Ворожцов

Также на церемонии открытия присутствовал президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев, который поблагодарил Евгения Куйвашева и Андрея Козицына за вклад в развитие самбо в регионе.

Фото: Павел Ворожцов

— Возможности нового Дворца самбо безграничны: здесь будет представлено большое количество спортивных дисциплин. Его открытие позволит спортсменам и их наставникам тренироваться на качественно новом уровне и одерживать большие победы. От всей души поздравляю вас с этим событием, о котором мы мечтали больше 20 лет, — добавил Андрей Козицын.