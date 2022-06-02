Дворец для чемпионов

Каратисты уже начали свои тренировки в новом зале. Фото: Павел Ворожцов

В День защиты детей в Верхней Пышме прошла церемония открытия нового спортивного объекта. Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ и генеральный директор УГМК Андрей КОЗИЦЫН дали старт работе Дворца самбо и единоборств.

Объект строился в рамках подготовки региона к Универсиаде-2023. В 2018 году был найден подрядчик, а работы планировалось завершить к декабрю 2020-го. Однако 16 декабря 2020 года у объекта сменился подрядчик и, соответственно, изменились сроки сдачи: Дворец должен был быть построен к концу 2022 года. На этот раз все пошло по плану, и даже быстрее: уже 1 июня состоялось открытие объекта.

В торжественной церемонии приняли участие Евгений Куйвашев, Андрей Козицын, министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, глава Верхней Пышмы Иван Соломин, а также специальный гость – президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев.

Для почетных гостей провели экскурсию. На первом этаже нового спортивного комплекса располагаются несколько небольших залов для тренировок. Интересно, что здесь есть не только ковры для самбистов, но и классические татами для занятий тхэквондо, каратэ или дзюдо. Кстати, во время визита в залах уже занимались юные воспитанники местных спортивных школ, которые поблагодарили гостей за новые условия для тренировок.

Дворец самбо и единоборств состоит из пяти залов: четырех тренировочных и одного соревновательного. Здесь будут заниматься спортсмены четырех направлений: самбо, дзюдо, тхэквондо и каратэ. Главный зал оборудован трибунами на 1000 мест. Дворец может принять соревнования высокого уровня: есть раздевалки, место для пресс-центра, зоны допинг-контроля, медкабинета. Фото: Павел Ворожцов

На втором этаже располагается главный большой зал. Здесь – три самбистских ковра для проведения соревнований, а также трибуны вместимостью на тысячу зрителей. На открытие пришли как юные спортсмены, так и те, кто прославляют регион, и в частности Верхнюю Пышму, на международных соревнованиях. Ни для кого не секрет, что пышминская школа самбо является одной из лучших не только в стране, но и в мире. Спортсмены клуба «УГМК» регулярно становятся победителями и призерами чемпионатов страны и представляют национальную сборную на чемпионатах Европы и мира.

Одним из таких спортсменов является Альсим Черноскулов - шестикратный чемпион мира по самбо, он также присутствовал на церемонии открытия. Вместе с ним приехал и его наставник – заслуженный тренер России, главный тренер сборной Свердловской области по самбо Валерий Стенников. Валерий Глебович воспитал многих чемпионов мира и Европы и продолжает делать это и по сей день. Он поблагодарил Евгения Куйвашева и Андрея Козицына за возможность тренировать спортсменов в новых условиях.

Евгений Куйвашев и Андрей Козицын общаются с Валерием Стенниковым – заслуженным тренером России по самбо. Фото: Павел Ворожцов

– Искренне рад за ребят из Верхней Пышмы. Сегодня у них особенный праздник! Начало летних каникул и День защиты детей мы вместе отмечаем открытием Дворца самбо и единоборств. Хоть Верхняя Пышма и считается медной столицей Урала, именно она дала России и миру немало спортивного золота. Мы намерены сохранить эту традицию и передать эстафету побед молодому поколению, – отметил Евгений Куйвашев во время церемонии открытия.

После этого президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев вручил от имени Всероссийской федерации самбо юбилейную медаль за большой вклад в развитие самбо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и памятный подарок генеральному директору УГМК Андрею Козицыну.

– Здесь очень богатые традиции по нашему виду спорта. Получилась очень мощная точка притяжения для дальнейшего развития самбо на Урале и во всей стране. Такой центр – очень важен и нужен, потому что Свердловская область и клуб «УГМК» – это своего рода ориентиры, воспитавшие уже не одно поколение чемпионов мира и Европы. Равняясь на них, дети приходят в секции и занимаются самбо, а теперь будут делать это еще и в таком замечательном дворце, – отметил Сергей Елисеев.

Фото: Павел Ворожцов

Также почетные гости церемонии открытия оставили на память для подрастающих чемпионов пожелания, доска с которыми останется во дворце.

– Возможности нового Дворца самбо и единоборств безграничны: здесь будет представлено большое количество спортивных дисциплин. Его открытие позволит спортсменам и их наставникам тренироваться на качественно новом уровне и одерживать большие победы. От всей души поздравляю вас с этим событием, о котором мы мечтали больше 20 лет, – подвел итог Андрей Козицын.

В тему После экскурсии по Дворцу самбо и единоборств делегация отправилась открывать еще один спортивный объект в Верхней Пышме. Новый Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) расположен поблизости с Ледовой ареной, которую Евгений Куйвашев и Андрей Козицын открыли в 2018 году. Тогда же они запланировали построить рядом новый объект, где можно было бы заниматься волейболом, художественной гимнастикой, боксом, тхэквондо и мини-футболом. В новом ФОКе есть большой зал для игровых видов спорта, а также залы для занятий единоборствами.

На будущее 1 июня министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил «Матч ТВ», что столица Урала в следующем году примет аналог Фестиваля молодежи и студентов. Эти соревнования должны пройти взамен Универсиады, к которой готовился регион. Напомним, Всемирные студенческие игры в столице Урала должны были пройти с 8 по 19 августа 2023 года. В апреле 2022 года исполнительный комитет FISU принял решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года. Построенный в Верхней Пышме Дворец самбо и единоборств возводился как раз к проведению Универсиады, а значит, есть большая вероятность, что объект примет соревнования в новом формате. Дворец самбо и единоборств – второй объект, построенный к Универсиаде: первым была Академия волейбола Николая Карполя.

Опубликовано в №95 от 03.06.2022