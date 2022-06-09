Тим Цзю идет за рекордом отца

Фото: Инстаграм Тима Цзю

Тимофей (Тим) ЦЗЮ, сын великого Кости Цзю и первый номер рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO), проведет свой дебютный поединок за титул чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг). Его соперником станет действующий обладатель чемпионского пояса американец Джермелл Чарло, которого WBO пришлось буквально заставлять выйти на ринг против Цзю-младшего. Впрочем, еще остается вероятность, что в оппоненты Тиму может достаться земляк его отца.

27-летний Тим Цзю родился и вырос в Австралии. Там же в декабре 2016 года дебютировал на профессиональном ринге. На начало весны этого года Цзю-младший провел 20 боев, все победные и все – на родине, что вызывало вопросы у экспертов и любителей бокса. Для продвижения в карьере и повышения в рейтингах Тиму необходимо было покорять США, где проходят все крупнейшие и статусные поединки.

26 марта 2022 года Тим, наконец, вышел на ринг в Америке. Бой прошел в Миннесоте, его соперником стал Террелл Гоше. Цзю-младший начал поединок неудачно: потеряв концентрацию, побывал в нокдауне, после чего долго приходил в себя. Но во второй половине боя был гораздо лучше своего соперника и заслуженно победил.

После этого команда Цзю-младшего дождалась итогов боя чемпионов мира в первом среднем весе - американца Джермелла Чарло и аргентинца Брайана Кастаньо. Победу в поединке одержал Чарло, Тим стал через прессу вызывать его на поединок. Тот отмалчивался, и тогда WBO принудительно назначила в соперники американцу Цзю-младшего.

Абсолютный чемпион

Джермеллу Чарло, по прозвищу Железный человек, 32 года. Он имеет неплохой любительский бэграунд, в 15 лет взял бронзу на Юношеских Олимпийских играх.

В профессионалах Джермелл дебютировал в 2007 году. В 2016-м, победив Джона Джексона, завоевал свой первый чемпионский титул - по версии WBC. Этот пояс Чарло успешно защищал три раза. В четвертом бою, против Тони Харрисона, он потерпел первое и на данный момент единственное поражение в карьере, но через год взял убедительный реванш нокаутом и вернул себе чемпионский пояс.

В сентябре 2020-го Чарло встретился с чемпионом мира по версиям WBA и IBF Джейсоном Росарио и нокаутировал его в 8-м раунде. Но оставался еще четвертый пояс, который принадлежал Брайану Кастаньо. Чтобы забрать его, Джермеллу потребовалось два поединка. Первый в июле 2021 года завершился вничью: судьи не смогли определить победителя. Во втором, в мае 2020-го, Чарло победил нокаутом, став абсолютным чемпионом мира.

Шанс обойти отца

Соперника такого уровня, как Чарло, у Тима еще не было. У него мощный удар и отменный джеб: работать на дистанции против Джермелла просто невозможно, поэтому Тиму необходимо будет искать сближение. Бои с Кастаньо показали, что ближний бой дается Чарло непросто. Цзю-младший ниже своего будущего соперника на шесть сантиметров, но в размахе рук практически ему не уступает. И если уж не самый габаритный Кастаньо доставал американца своими ударами, то у Тима есть все шансы.

Опасение вызывает то, что у Тима по большому счету был только один соперник из топ-10 своего веса - японец Такеши Иноуэ, с которым, правда, Цзю-младший разделался довольно уверенно. Возможно, логично было бы провести еще один поединок с соперником из первой десятки.

С другой стороны, Тим является главным претендентом на чемпионский бой, а на кону, возможно, будут стоять сразу все четыре титула Чарло. Таким образом, Цзю-младший имеет шанс в одном бою побить рекорд великого отца: уроженец Свердловской области Костя Цзю в свое время был абсолютным чемпионом мира, но владел только тремя поясами (пояс WBO до 2007 года не считался обязательным для статуса абсолютного чемпиона мира). Упускать такой шанс, наверное, неправильно.

Рокировка возможна

До 20 июня сторонам необходимо договориться обо всех деталях поединка. Возможно, Чарло будет защищать только пояс WBO, возможно, все четыре. Есть вероятность, что Джермелл вообще выберет себе в соперники кого-то другого: претенденты есть и в других организациях. Но тогда пояс WBO станет вакантным, и Цзю будет предложен другой соперник. Не исключено, что им будет боксер из Екатеринбурга. Об этом «ОГ» планирует рассказать в ближайшее время.