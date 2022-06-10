Магомед Курбанов: «Чарло не будет боксировать с Цзю»

Свой последний на данный момент бой Магомед Курбанов провел в Екатеринбурге в мае прошлого года, одолев единогласным решением судей экс-чемпиона мира из Великобритании Лиама Смита.​​​​​​​ Фото: RCC Boxing Promotions

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,8) Джермелла ЧАРЛО провести защиту титула против Тима ЦЗЮ – сына легендарного свердловского боксера Кости ЦЗЮ. Однако нет никаких гарантий, что этот бой состоится: американец является чемпионом еще по трем версиям (WBC, WBA и IBF) и у него есть выбор, с кем именно из четырех претендентов провести бой. Но если Чарло откажет WBO, тогда пояс этой организации станет вакантным и Цзю будет предложен другой соперник. С большой долей вероятности им станет боксер из Екатеринбурга Магомед КУРБАНОВ.

Цзю-младший и Курбанов выглядят достойными и равными соперниками. Тиму 27 лет, он провел на профессиональном ринге 21 бой (все выиграл) и занимает в рейтинге WBO первую строчку.

Магомеду 26 лет, у него в активе 22 боя (все – победные) и второе место в рейтинге WBO.

Если бой Чарло – Цзю не состоится, то поединок Цзю – Курбанов будет ему хорошей заменой. «ОГ» поговорила с потенциальным сменщиком абсолютного чемпиона мира.

– Магомед, в мае прошел объединительный чемпионский поединок в вашей категории. Чарло победил аргентинца Брайана Кастаньо. Удивлены результатом или все закономерно?

– Ничего удивительного в том, что Джермелл победил, нет. Я был уверен, что он выиграет.

– После боя WBO обязала Чарло провести защиту титула против Тима Цзю. Насколько это неожиданный поворот событий?

– Здесь все закономерно. По спортивному принципу Джермелл должен подраться с Тимом, так как Цзю идет первым в рейтинге. Однако сейчас и другие организации – и WBC, и WBA, и IBF – будут принудительно обязывать Чарло защищать свои пояса. Но драться сразу со всеми невозможно, и Джермелл будет выбирать. Я думаю, что Чарло освободит пояс WBO и не будет боксировать с Цзю.

– В такой ситуации велика вероятность, что соперником Тима выберут второго в рейтинге, то есть вас. А вы не раз выражали желание провести поединок с Цзю.

– Это будет мегабой! И он должен пройти только в России. Для нашей страны это масштабный поединок. Он актуален сейчас, будет актуален через год, через два. Владимира Путина, когда он выступает в новогоднюю ночь с обращением к народу, показывают по всем каналам. Вот так же будет и с нашим боем. Даже если кто-то отключит телевизор, потом услышит по радио: «Курбанов попадает справа». Так что, конечно, я жду этого боя с нетерпением.

– Но вы же еще не свободны от обязательств…

– Да. 9 июля в Екатеринбурге состоится мой бой. Соперником, скорее всего, будет бразилец Патрик Тейшейра, экс-чемпион мира. Наш поединок уже дважды срывался, нужно завершить дело. Это будет десятираундовый рейтинговый бой. Верю, что все будет нормально.

Досье «ОГ»: Магомед Курбанов Прозвище – Черный лев

Дата рождения: 3 августа 1995 года

Место рождения: село Первомайское (Дагестан).

Место жительства: Екатеринбург

Дебют на профессиональном ринге: 19 июня 2015 года.

Количество боев: 22.

Количество побед: 22 (13 – нокаутом).

Ничьих: 0

Поражений: 0

Титул: чемпион WBO International.