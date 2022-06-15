Иван Штырков дебютирует в профессиональном боксе в лиге Hardcore Boxing

Фото: пресс-служба "Архангела Михаила"

Известный уральский боец ММА Иван Штырков проведет свой первый бой по правилам профессионального бокса в лиге Hardcore Boxing. Соперником "Уральского халка" станет Иван Смирнов по прозвищу "Огнеборец".

Дебют в боксе у Ивана Штыркова должен был состояться 27 мая в Омске против Михаила Мохнаткина, однако за день до поединка уральский боец отказался выходить на взвешивание и снялся с боя.

— Я принял решение, что не собираюсь принимать участие в этом турнире с этими организаторами. Их отношение к спортсмену, по крайней мере ко мне, неприемлемо. Так нельзя поступать с человеческой точки зрения, не говоря уже о профессионализме, договоренностях, деловых отношениях. Это то, чем я живу, зарабатываю и к чему очень бережно отношусь. И требую от людей, которые хотят, чтобы я предоставил им свои услуги, уважения. Чего-то сверхъестественного я не прошу, я никогда не торговался, никогда не просил ничего больше, чем те договоренности, которых мы достигли, — прокомментировал тогда свое решение Иван Штырков.

Боксерский поединок против Ивана Смирнова пройдет в другой организации — Hardcore Boxing. В соперниках у Штыркова — спортсмен, известный своими выступлениями в кулачных боях.

"Иван Смирнов — яркий боец кулачного стиля, за плечами которого богатый боксерский опыт. Поединок тяжеловесов станет главным событием одного из первых турниров Hardcore Boxing", — говорится в пресс-релизе "Архангела Михаила".