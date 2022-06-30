Российские дзюдоисты покорили Большой шлем в Монголии

Фото: Пресс-служба ФДР

В столице Монголии завершился турнир Большого шлема по дзюдо. Сборная России, выступавшая на международных соревнованиях впервые после долгой паузы, заняла первое общекомандное место. Свой вклад внесли и представители Свердловской области, заработавшие две медали из девяти.

Турнир в Улан-Баторе мог пройти без россиян. Международный олимпийский комитет настаивал на отстранении наших спортсменов. Украинская федерация дзюдо угрожала бойкотом турнира, если россияне все же будут допущены. Украинский дзюдоист, чемпион мира 2009 года Георгий Зантарая пошел еще дальше. «Если они (россияне) будут допущены, я официально откажусь от всех своих титулов и от звания чемпиона мира», – написал Зантарая в социальных сетях.

Но Международная федерация дзюдо (IJF) не повелась на провокации и допустила российских спортсменов к участию в турнире под нейтральным статусом – под флагом и гимном IJF. Украинцы, как и обещали, в Монголию не приехали, зато российская сборная прибыла в Улан-Батор в большом составе: 13 мужчин и 11 женщин. Среди них было четыре представителя Свердловской области: Сабина Гилязова (до 48 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Надежда Татарченко (до 78 кг) и Михаил Игольников (до 90 кг).

Сабина Гилязова первой из свердловчан вступила в борьбу за медали. В первом круге она одолела Аксолтан Хожагелдиеву из Туркменистана, а в четвертьфинале в упорной борьбе уступила будущей победительнице турнира – японке Нацуми Цунода. В утешительных встречах Сабина оказалась сильнее чилийки Мэри Варгас, а в схватке за бронзовую медаль за нарушение правил получила дисквалификацию и остановилась в шаге от пьедестала.

Надежда Татарченко повторила путь Сабины Гилязовой: одержала две победы и потерпела два поражения, в том числе и в схватке за бронзу.

Камила Бадурова выступила лучше своих коллег по команде. В первой встрече Камила уступала хозяйке соревнований Ганхаич Болд, но в итоге совершила чистый бросок и добилась досрочной победы. В четвертьфинале свердловская спортсменка одолела представительницу Туркмении Зульхумар Дашкинову. Пробиться в финал Бадуровой не удалось (она уступила израильтянке Гили Шарир), зато в схватке за бронзу Камила оказалась сильнее еще одной израильской дзюдоистки Керим Примо и заняла третье место.

– Дойти до тройки – это была цель-минимум, – сказала Камила после награждения. – Чего не хватило в полуфинале – не могу пока ответить. Надо посмотреть и разобрать схватку. Мои кондиции сегодня не были стопроцентными. Волнительно было выступать в Монголии – первый старт после долгого перерыва, первый рейтинговый к Играм-2024 турнир, который привлек огромное внимание зрителей. Вся Россия смотрела на нас.

В заключительный день соревнований золото в копилку сборной России и команды Свердловской области принес Михаил Игольников, выступавший в категории до 90 кг. Двукратный чемпион Европы уверенно начал турнир, за 30 секунд поймав на удушающий прием спортсмена из Молдавии Дорина Готоноага. Далее последовала еще одна победа в партере: Михаил за несколько секунд до конца схватки с представителем Киргизии Эрланом Шеровым провел свой коронный бросок – подхват, а затем быстро перешел на болевой прием руки, заставив соперника сдаться.

Полуфинал получился для Михаила Игольникова самым сложным на турнире, ему противостоял чемпион Азии из Казахстана Дидар Хамза. В самом конце встречи Михаилу удалось совершить бросок на «ваза-ари», но после этого судья отменил оценку, и схватка перешла в дополнительное время. Свердловский спортсмен провел еще один результативный бросок, и на этот раз рефери отменять его не стал, объявив Игольникова победителем.

В финале Михаилу противостоял бронзовый призер игр в Токио – спортсмен из Узбекистана Давлат Бобонов. Эта схватка должна была получиться упорной, но Игольников не прочувствовал своего оппонента. Уже на 20-й секунде Михаил бросил своего соперника на «ваза-ари», а через минуту завершил встречу красивым чистым броском на «иппон», завоевав золотую медаль Большого шлема.

"Обстоятельства, в которые мы попали, сделали нас сильнее" "Областная газета" пообщалась с триумфатором "Большого шлема" Михаилом ИГОЛЬНИКОВЫМ. - Михаил, эмоции от победного турнира только положительные или, учитывая сопутствующие обстоятельства, противоречивые? - Только положительные! Наконец-то выступил на международных соревнованиях, на крупном турнире. Надо сказать "спасибо" Международной федерации дзюдо за то, что предоставили нам шанс бороться, заниматься любимым делом. Мы, в свою очередь, должны были вести себя достойно, не поддаваться на провокации. Но, надо сказать, их и не было. В Монголии люди были хорошо к нам расположены. На трибунах - постоянно аншлаги. Самое главное, что это был первый турнир, очки за который начисляются в новый олимпийский рейтинг. И мне удалось не только принять в нем участие, но и победить. - Вы до последнего не знали, допустят вас до соревнований или нет. Сказалось это на подготовке? - Когда нам запретили выезды, мы продолжили тренироваться и надеяться на свой шанс. Тренировались ради тренировок, получается. Но те обстоятельства, в которые мы попали, сделали нас сильнее. - Первые две схватки вы выиграли в партере. Специально к этому турниру нарабатывали болевые и удушающие приемы, или же это было стечение обстоятельств? - Мы на тренировках уделяем одинаковое время как борьбе в стойке, так и в партере. Тут просто так получилось: увидел возможность провести болевой и удушающий, поймал соперника и довел до его сдачи. - Полуфинал для вас получился, наверное, самым тяжелым на турнире в Монголии... - Я все схватки, кроме финала, вел очень осторожно, аккуратно, чтобы не допустить ошибку и не проиграть самому себе. Поэтому получилась непростая, мягко говоря, встреча. - В финале вы боролись с призером Олимпийских игр в Токио. Все думали, что схватка будет упорной, но на деле для вас все прошло легко. В чем секрет? - Повторюсь: предыдущие встречи я провел осторожно. А в финале уже нужно было рисковать, идти ва-банк. Все-таки на кону золотая медаль. Тем более соперник был достойный, это добавило спортивного задора, азарта. - Есть ли сейчас понимание того, какие старты предстоят впереди? - Тренеры шутят, что после такого шикарного выступления нас точно больше никуда не допустят. Насчет планов, пока не могу сказать ничего. На несколько дней - домой, отдохнуть, после этого полетим на сборы. А по соревнованиям пока ясности нет.

Медальный зачет Победитель определяется по большему количеству золотых наград. 1. Россия – 9 медалей (5 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых) 2. Япония – 7 медалей (4, 1, 2) 3. Монголия – 11 медалей (2, 4, 5) 4. Израиль – 6 медалей (1, 2, 3) 5. Узбекистан – 4 медали (1, 1, 2) 6. Южная Корея – 5 медалей (1, 0, 4)