Никита Цзю (справа) со своим старшим братом Тимом. Фото: Социальные сети Никиты Цзю

Пока весь боксерский мир замер в ожидании поединка Тима ЦЗЮ за звание абсолютного чемпиона мира против Джермелла ЧАРЛО, в Австралии активно развивает свою спортивную карьеру еще один сын известного свердловского боксера Кости ЦЗЮ – НИКИТА. За четыре месяца он провел на профессиональном ринге два поединка и оба завершил нокаутом. Через три недели – новый бой.

У Константина Цзю от первого брака трое детей: сыновья Тимофей и Никита, а также дочь Анна. Оба сына решили пойти по стопам своего отца, и у обоих на данный момент карьера складывается неплохо. Тим дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2016 года, с того момента он провел 21 бой, и во всех одержал победы. Сейчас он является обязательным претендентом на титул чемпиона мира и находится в ожидании самого крупного поединка в карьере – против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,85 кг) американца Джермелла Чарло.

Никита же младше брата на четыре года, начинал карьеру в любителях в Австралии, где, как и старший брат, родился и вырос. Никита был довольно успешен в любителях, несколько раз выигрывал чемпионат страны, но затем на время завязал с боксом, решив отучиться на архитектора. В 24 года Цзю начал профессиональную карьеру: 3 марта 2022 года он встретился с 31-летним австралийцем Аароном Сталом. Интересно, что в углу у Никиты был его старший брат – Тим, но, похоже, младший из братьев обошелся и без советов. Уже во втором раунде у оппонента Цзю появилась большая гематома под глазом, Никита продолжал крушить своего соперника, отправил его в два нокдауна, после чего рефери остановил поединок. После боя Цзю-младший ответил на сравнения со своим братом.

– Моего брата называют хирургом в ринге. Я больше похож на мясника. Мы делаем одну и ту же работу, но по-разному. В этом смысле я немного более грязный, – сказал Никита после боя.

Манера ведения боя младшего брата действительно отличается от того, что показывает в ринге Тим. Старший Цзю ведет свои бои достаточно осторожно, не лезет в размены, зато Никита не против зарубиться со своим соперником.

Во втором поединке на профессиональном ринге он встречался с еще одним австралийцем Мэйсоном Смитом. Боксеры уже в первом раунде устроили настоящую битву, оба были нацелены на досрочную победу, но точнее и мощнее был Никита. Сначала он апперкотом отправил Смита в нокдаун, Мэйсон сумел подняться и продолжить бой, но Цзю тут же обрушил новую серию ударов, и рефери остановил поединок. Две досрочные победы в двух стартовых поединках – отличное начало профессиональной карьеры для Никиты. Под впечатлением остался и Тим Цзю.

– Он только что нокаутировал парня. Подождите, он нокаутирует всех в дивизионе в Австралии, кроме меня, – сказал после боя Тим Цзю.

Оба брата выступают в одном и том же дивизионе – в первом среднем весе. Конечно, потенциальный бой «хирурга» и «мясника», наследников великого Кости Цзю, – это афиша с приставкой «супер». Но пока все сводится к тому, что Никита будет преемником Тима. Старший из братьев шел до вершины в своей весовой категории почти шесть лет, а Никита лишь начинает свой путь в профессиональном боксе. В любом случае, еще один Цзю в этом конкурентном дивизионе – дополнительная интрига для российских болельщиков. И, конечно, повод для гордости для отца, который также пристально следит и за карьерой младшего сына. 20 июля Никита проведет свой третий бой в профессионалах. Соперником станет австралиец Бен Хорн, а поединок состоится в Сиднее. Интересно, что в 2020 году Тим Цзю побеждал старшего брата Бена Хорна – Джеффа.

Никита Цзю Дата рождения – 19 января 1998 года.

Место рождения – Австралия.

Весовая категория – первая средняя (до 69,85 кг).

Количество боев – 2.

Количество побед – 2 (2 – нокаутом).

Стойка – левша.