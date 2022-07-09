Магомед Курбанов победил экс-чемпиона мира по боксу Патрика Тейшейру

Фото: Алексей Колчин/Пресс-служба RCC

Екатеринбургский боксер Магомед Курбанов одержал 23-ю победу на профессиональном ринге. В главном событии вечера бокса в Екатеринбурге он оказался сильнее экс-чемпиона мира Патрика Тейшейры.

Спортсмены должны были сойтись в ринге еще в декабре прошлого года, но Курбанов тяжело заболел, и поединок перенесли. Вторая попытка организации боя состоялась в марте, но он вновь был перенесен. И, наконец, в июле боксеры сошлись в ринге.

Оба спортсмена имеют колоссальный опыт. Магомед Курбанов не знает поражений на профессиональном ринге, в своем последнем поединке он оказался сильнее еще одного экс-чемпиона мира – Лиама Смита. Тейшейра провел в своей карьере 34 поединка, в 31 одержал победы и владел поясом чемпиона мира по версии WBO.

Курбанов начал бой очень решительно. Магомед постоянно поддавливал своего соперника, а в конце первого раунда мощно пробил справа и отправил Тейшейру в нокдаун. Бразилец с трудом поднялся, а от дальнейшего избиения его спас гонг. Перерыв пошел Тейшейре на пользу, он успел восстановиться. Спортсмены демонстрировали яркий бокс, часто шли в размены ударами, где Магомед был гораздо успешнее своего соперника.

Курбанов продолжал контролировать поединок, бразилец старался работать первым номером, но Магомед отвечал на каждую атаку соперника. В заключительных раундах российский боксер стал поджимать оппонента, хотел завершить бой досрочно и выбрасывал большое количество ударов.

В итоге бой прошел всю дистанцию и завершился победой Магомеда Курбанова единогласным решением судей.