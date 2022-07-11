«Тим Цзю, хватит бегать»: Магомед Курбанов вызвал на бой сына Кости Цзю

Магомед Курбанов по-прежнему остается непобежденным боксером. Фото: Пресс-служба RCC Boxing

В Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса, организованный RCC Boxing Promotions. В главном бою екатеринбургский боксер Магомед КУРБАНОВ одержал победу над экс-чемпионом мира бразильцем Патриком ТЕЙШЕЙРОЙ, после чего бросил вызов сыну легендарного свердловского боксера Кости ЦЗЮ – Тимофею ЦЗЮ.

Незаконченное дело закончено

На афишах турнира красовалась надпись «Незаконченное дело». Магомед Курбанов и Патрик Тейшейра должны были встретиться между собой еще в декабре 2021 года, однако перед самим поединком екатеринбуржец серьезно заболел. Вторая попытка организовать бой состоялась в марте, но и тогда не увенчалась успехом. В июле боксеры наконец-то дошли до противостояния, сделали вес и сошлись в ринге.

Патрик Тейшейра – один из самых грозных оппонентов в карьере Магомеда Курбанова. Бразилец до боя с Курбановым провел на профессиональном ринге 34 боя, одержав 31 победу. В 2019 году Тейшейра завоевал титул чемпиона мира по версии WBO, но в первой же защите уступил Брайану Кастаньо и утратил чемпионский пояс.

Магомед же, в свою очередь, имеет идеальный послужной список. На момент боя с Патриком у «Черного льва» было 22 победы в 22 боях, а на поединок с бразильцем Курбанов вышел с повязкой на голове, где красовались цифры 23–0. Практически все свои бои он провел в Екатеринбурге, а в своем последнем (до минувшей субботы) поединке оказался сильнее экс-чемпиона мира по версии WBO Лиама Смита.

Нокдаун в первом раунде и убедительная победа

Курбанов не выходил в ринг больше года, но уже в первом раунде показал, что находится в потрясающей форме. Тейшейра попытался с самого начала завладеть инициативой, постоянно поджимал Курбанова и был активен. Магомед же пристреливался и за 30 секунд до конца стартового раунда выбросил мощный правый боковой. Патрик оказался в тяжелом нокдауне, но сумел подняться и продолжить поединок. За бразильца сыграл гонг, который подарил ему минуту на восстановление.

Во втором и третьем раундах Курбанов взял инициативу в свои руки и по горячим следам хотел завершить бой досрочно. Но Тейшейра пришел в себя, стал хорошо двигаться и уходить от атак россиянина.

К середине боя бразилец начал действовать агрессивнее, понимая, что уступает в этом бою по очкам. Тейшейра часто выбрасывал мощные оверхенды в надежде на нокаут, но Курбанов контролировал ситуацию, довольно легко уходил с линии атак и доносил свои удары до цели. В какой-то момент Магомед настолько поймал кураж, что стал финтить и заигрывать с соперником в стиле Роя Джонса, что, конечно, нравилось зрителям. К слову, переполненная арена «Уральца» активно поддерживала Магомеда.

В концовке поединка боксеры чаще стали сходиться в разменах ударами, Курбанов явно был не против завершить бой досрочно, но бразилец больше не падал. В итоге поединок продлился все десять раундов, и результат боя определяли судьи. 97–92, 98–91, 99–90 – победа Магомеда Курбанова единогласным решением судей. После боя в ринге появился сын Курбанова с точно такой же повязкой 23–0 на голове: он всегда наблюдает за поединками отца и первым поздравляет его с победами. Сам же Магомед поблагодарил публику за поддержку и отправился на общение с журналистами, где был не менее ярким, чем в ринге.

Вопрос – ответ После боя Магомед Курбанов пообщался с журналистами и в очередной раз вызвал на бой Тима Цзю. – Магомед, поделись впечатлениями от поединка. Доволен своим выступлением? – Чувствую себя прекрасно. Я удовлетворен и рад, что все-таки закончил это дело в свою пользу. В декабре, когда наш бой сорвался, я очень сильно болел, и, если бы Патрик был бы в такой форме, как сегодня, я бы упал раунде в четвертом. Но сейчас я был полностью готов. Да, было неудобно, потому что бразилец работал в левой стойке. Плюс он удивил меня хорошей работой на ногах, хорошими передвижениями. Но мы провели хорошую работу, где-то я немного спешил, но постоянно говорил себе: «Контроль, контроль, контроль». Он ничего не делает, кроме джеба. – В первом раунде ты послал Тейшейру в нокдаун. Почему не получилось добить? – Идти на него и кидаться с атаками по блоку я не стал. В этом нет смысла. Тем более что нокдаун был за несколько секунд до гонга. – Что дальше? Какие планы? – Конечно, никуда не делся вариант с Цзю. Тим Цзю, хватит бегать! Давай сделаем мегабой. Не знаю, насколько реален этот бой, но я его хочу. Пусть он дерется с Чарло, еще куда-то бегает, но в итоге нужно прибежать ко мне. Соберем любую арену, 40 тысяч, 50 тысяч, 60 тысяч зрителей. – Сейчас будешь отдыхать? – Да. Недельку или дней десять. Потом вернусь в тренировочный процесс, буду поддерживать форму и здоровье и готовиться к следующему бою.

Другие бои вечера Помимо поединка Магомеда Курбанова и Патрика Тейшейры зрители могли увидеть еще восемь ярких поединков. Отметим, что стартовал турнир с дебютного боя по профессиональному боксу для чемпиона лиги по кикбоксингу RCC Fair Fight Мамуки Усубяна. Он в четырех раундах оказался сильнее Павла Мамонтова и заявил о желании продолжить выступления в боксе. Также в карде был еще один дебют: на профессиональный ринг вышел Глеб Бакши. Ценителям бокса он известен по своим выступлениям в любительском боксе. В 2019 году он стал победителем чемпионата мира, который проходил в Екатеринбурге, а на Олимпиаде в Токио завоевал бронзовую медаль. После этого Глеб целый год готовился к дебюту в профессионалах и уже в первом раунде финишировал своего соперника – Манука Диланяна. – Все прошло отлично. Я год ждал своего дебюта в профессионалах, – отметил Глеб Бакши после боя. – Екатеринбург прекрасный город, очень значимое для меня место. Надеюсь, что болельщикам понравилось. Целый год я готовился, тренировался, становился сильнее. Стоит отметить и выступление олимпийского чемпиона Евгения Тищенко. Победитель Игр-2016 с 2018 года выступает в профессионалах и представляет Академию единоборств РМК. В профессиональной карьере у него было десять боев, девять из которых он выиграл. А на турнире в «Уральце» Евгений добыл десятую победу: он оказался сильнее Курейша Сагова.