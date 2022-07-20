Никита Цзю одержал третью победу в карьере

Фото: Афиша поединка Цзю — Хорн

В Австралии завершился турнир по профессиональному боксу. В одном из поединков на ринге появился младший сын легендарного свердловского боксера Кости Цзю — Никита Цзю. Ему противостоял австралиец Бен Хорн.

Для Никиты это был третий поединок в профессиональной карьере, как всегда его секундантом был старший брат Тим. Если первые два боя Никита закончил очень уверенно, то противостояние с Хорном стало настоящим испытанием. Начало поединка осталось за Цзю-младшим, он хорошо двигался, постоянно прессинговал и выбрасывал удары. В первых двух раундах Никита доминировал в ринге, в середине поединка также продолжал владеть инициативой. Однако в последнем раунде Никита едва не оказался в нокауте, но вмешался гонг.

На результат боя последняя трехминутка не повлияла. По итогам шести раундов победителя определяли рефери. Все судьи отдали предпочтение Никите Цзю, который одержал третью победу на профессиональном ринге.