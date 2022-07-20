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20 июля 2022, 18:21

Никита Цзю одержал третью победу в карьере

Фото: Афиша поединка Цзю — Хорн

Фото: Афиша поединка Цзю — Хорн

В Австралии завершился турнир по профессиональному боксу. В одном из поединков на ринге появился младший сын легендарного свердловского боксера Кости Цзю — Никита Цзю. Ему противостоял австралиец Бен Хорн.

Для Никиты это был третий поединок в профессиональной карьере, как всегда его секундантом был старший брат Тим. Если первые два боя Никита закончил очень уверенно, то противостояние с Хорном стало настоящим испытанием. Начало поединка осталось за Цзю-младшим, он хорошо двигался, постоянно прессинговал и выбрасывал удары. В первых двух раундах Никита доминировал в ринге, в середине поединка также продолжал владеть инициативой. Однако в последнем раунде Никита едва не оказался в нокауте, но вмешался гонг.

На результат боя последняя трехминутка не повлияла. По итогам шести раундов победителя определяли рефери. Все судьи отдали предпочтение Никите Цзю, который одержал третью победу на профессиональном ринге.

Областная газета Свердловской области

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