Стал известен следующий соперник Петра Яна в UFC

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Первый номер легчайшего веса UFC, боец уральского клуба "Архангел Михаил" Петр Ян проведет следующий бой 22 октября на турнире UFC 280. Соперником станет американец Шон О'Мэйли. Об этом американский боец сообщил в интервью ESPN.

"Я дерусь 22 октября в Абу-Даби с Петром Яном. Я невероятно рад этому бою. Не верю, что это реально произойдет. Я считаю, что у него ничья в боях с Алджамейном Стерлингом, поэтому он может рассматриваться в качестве чемпиона. Выходить в октагон против такого бойца, как Петр, захватывает и мотивирует. Это самый большой бой в легчайшем весе на данный момент", — сказал О'Мэйли.

Отметим, что турнир возглавит титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейра.