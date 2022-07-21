ТРИумф Цзю третьего

Никита Цзю во время выхода на бой против Бена Хорна. Позади идет его старший брат – Тим. Фото: No limit boxing / Социальные сети Никиты Цзю

В Сиднее прошел турнир по профессиональному боксу, главным триумфатором которого стал Никита ЦЗЮ – младший сын легендарного Кости ЦЗЮ. В центральном бою вечера 24-летний боксер с российскими корнями единогласным решением судей победил 32-летнего австралийца Бена ХОРНА.

«Битва братьев 2.0»

Бой Цзю и Хорна австралийская пресса окрестила «Битвой братьев 2.0». Дело в том, что 26 августа 2020 года на турнире в Австралии в ринге сошлись старший брат Никиты – Тим Цзю, а также старший брат Бена – Джефф Хорн. У старшего из Хорнов послужной список был гораздо внушительнее: в июле 2017 года он победил легендарного Мэнни Пакьяо, а к бою с Тимом подошел с рекордом 20–2 (у Цзю на тот момент было 16–0). Но интриги в поединке старших братьев не случилось: Тим доминировал на протяжении всего боя, разбирал своего оппонента по частям, и после восьмого раунда угол Хорна отказался от продолжения поединка.

И вот спустя почти два года в Австралии прошел бой младших братьев. Если Никита только начинает свою карьеру (для него этот поединок был всего третьим), то Бен выступает на профессиональном ринге уже 4 года – с 2018-го. Статистика у Хорна-младшего до встречи с Цзю была не самая внушительная: четыре победы и четыре поражения. Тем не менее красиво поданная история с битвой братьев позволила Никите и Бену возглавить боксерский турнир в Сиднее и сойтись в главном бою вечера.

Прозвище «мясник» оправдал

Поединок, предполагавший шесть раундов, получился действительно ярким.

В углу Никиты уже традиционно появился брат Тим. В январе 2023 года Цзю-среднему предстоит поединок за титул абсолютного чемпиона мира, а пока он помогает строить профессиональную карьеру младшему брату.

Начало боя осталось за Никитой: он подтвердил свое прозвище «мясник», которое сам себе и придумал. Цзю уверенно занимал центр ринга, постоянно прессинговал своего оппонента, прижимал его к канатам и атаковал. Хорн в первых двух раундах ничего не показал и практически все шесть минут провел в защите.

В третьем и четвертом раундах Цзю продолжал доминировать. В своих первых двух поединках Никита одержал досрочные победы, и было видно, как он старается продлить эту серию. Цзю буквально гонялся за своим соперником, выбрасывая размашистые удары. Но затем Никиту захлестнул азарт, он стал больше атаковать и при этом больше раскрываться, что дало Хорну шанс ловить соперника на встречных ударах. Это не понравилось Тиму: в перерыве он призывал брата быть внимательнее.

В последних раундах бокс плавно перетек в уличную драку. У Хорна внезапно нашлись силы, он стал активно «зарубаться» с Цзю, и Никита много напропускал. Последние секунды прошли в жестком размене ударами, где Бен выглядел даже предпочтительнее. Но тут на помощь Никите пришел гонг. Если бы не он, то, возможно, зрители бы и вовсе увидели Цзю в нокдауне – уж слишком опасной была ситуация.

Тем не менее по совокупности шести раундов все судьи отдали победу Цзю – она стала для него третьей в профессиональной карьере. Вероятно, осенью Никита будет готов провести уже четвертый свой бой.

Быстро! Быстрее! Еще быстрее! У Никиты Цзю с момента первого поединка на профессиональном ринге до третьего прошло всего четыре с половиной месяца. Тим Цзю начал карьеру не намного, но быстрее: срок между первым и третьим боями – чуть меньше четырех месяцев. Но Костя Цзю в начале своей карьеры бился еще чаще, чем его сыновья. Дебют уроженца Серова на профессиональном ринге состоялся 1 марта 1992 года (он тогда победил в первом раунде австралийца Даррелла Хайлза). Уже через месяц, 2 апреля 1992 года, Костя нокаутировал Недрика Симмонса из Ямайки (также в первом раунде). А 7 мая того же 1992 года состоялся третий бой уральца, в котором он оказался сильнее австралийца Тони Джонса. Таким образом, Костя провел три стартовых боя чуть больше чем за два месяца.

Отец и дети Костя Цзю Дата рождения – 19 сентября 1969 года.

Место рождения – Серов.

Весовая категория – первая полусредняя (до 63,5 кг).

Количество боев – 34.

Количество побед – 31 (25 – нокаутом).

Стойка – правша.

Абсолютный чемпион мира. Тимофей Цзю Дата рождения – 2 ноября 1994 года.

Место рождения – Сидней.

Весовая категория – первая средняя (до 69,85 кг).

Количество боев – 21.

Количество побед – 21 (15 – нокаутом).

Стойка – правша.

Претендент на звание абсолютного чемпиона Никита Цзю Дата рождения – 19 января 1998 года.

Место рождения – Сидней.

Весовая категория – первая средняя (до 69,85 кг).

Количество боев – 3.

Количество побед – 3 (2 – нокаутом).

Стойка – левша.